Analist waarschuwt Nathan De Cat: dit parcours moet hij zeker weten te vermijden
Foto: © photonews

Analist Frank Raes waarschuwt Nathan De Cat voor de valkuilen die jonge spelers kunnen tegenkomen bij een te snelle overstap naar het buitenland. Hij verwijst daarbij naar het traject van Arthur Vermeeren en trekt duidelijke lessen voor de toekomst van de Anderlecht-speler.

Vergelijking met Arthur Vermeeren

Raes ziet gelijkenissen tussen de huidige doorbraak van De Cat bij Anderlecht en die van Vermeeren bij Antwerp. “Vermeeren draaide er mee alsof hij al járen op de Bosuil speelde”, klinkt het in Het Belang van Limburg bij Frank Raes. Toch benadrukt hij dat Vermeeren beter nog één à twee seizoenen in de Belgische competitie had kunnen doorgroeien.

Volgens Raes speelde de financiële situatie van Antwerp een rol in de transfer van Vermeeren naar Atlético Madrid. De overstap bleek te zwaar voor de jonge middenvelder. “Om van Antwerp naar Atlético Madrid te gaan en meteen je plaats op te eisen, moet je al flink wat boterhammen hebben gegeten.” Het gevolg was dat Vermeeren niet voldoende speelminuten kreeg, wat zijn ontwikkeling afremde.

Ook bij RB Leipzig kon Vermeeren zich niet doorzetten. Raes wijst daarbij op karaktereigenschappen die een rol speelden. “Vermeeren heeft een soort timiditeit waar pakweg Onana geen last van heeft. Het moet in je karakter liggen om te zeggen: ‘ik ga mij hier manifesteren’.” Hij vergelijkt dit met Charles De Ketelaere, die na een moeilijke start nu een vaste waarde is bij Atalanta.

Advies voor De Cat

Raes ziet perspectief voor Vermeeren bij Olympique Marseille, mits hij daar voldoende speeltijd krijgt. “Daarom kan Vermeeren en Marseille – áls hij er minstens zestig procent van de wedstrijden speelt – een goeie match worden.” Het toont volgens hem dat de juiste clubkeuze cruciaal is voor jonge spelers die hun carrière willen uitbouwen.

Tot slot richt Raes zich rechtstreeks tot De Cat. Hij benadrukt dat de jonge Anderlecht-speler het parcours van Vermeeren goed moet onthouden. “Ik lees nu dat Bayern München achter hem aanzit. Met Vincent Kompany valt er misschien wel een deal te sluiten, zodat hij nog een tijdje bij Anderlecht blijft voetballen.” Daarmee geeft Raes aan dat een langer verblijf in België voor De Cat zo goed als zeker de beste optie is.

