Europese topclubs staan in de rij voor Nathan De Cat: dit enorme bedrag vraagt Anderlecht

Hij geldt als een van de grootste Belgische talenten van de afgelopen jaren, en het staat nu al vast dat Nathan De Cat niet lang meer bij Anderlecht zal blijven. De geïnteresseerde clubs staan in de rij en in Brussel weten ze dat zijn vertrek een serieuze financiële meevaller zal opleveren.

Nathan De Cat kon België niet helpen om de wereldtitel bij de U17 te veroveren, maar zijn profiel blijft desondanks enorm in trek bij de grootste Europese topclubs. De afgelopen weken is het aantal geïnteresseerde clubs alleen maar toegenomen. De 17-jarige middenvelder wordt nu al gezien als de rechtmatige opvolger van Youri Tielemans bij Anderlecht.

Ondertussen is De Cat een vaste waarde op het middenveld, en wordt hij gevolgd door onder meer Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Arsenal, Tottenham, Aston Villa en Liverpool. Niet de minste namen.

35 miljoen euro voor Nathan De Cat?

Daar stopt het niet, want volgens Fichajes en TEAMtalk volgt ook Luis Campos van Paris Saint-Germain de situatie van De Cat op de voet. PSG werft elke transferperiode jonge talenten aan voor de toekomst van de A-ploeg, en de jonge Rode Duivel staat op hun lijstje.

Anderlecht weet dat zijn toptalent niet lang meer in het Lotto Park zal rondlopen. De Brusselse club weet ook dat het een gigantische som kan opstrijken en heeft daarom geen haast, integendeel, met zoveel grote clubs in de race kan het de prijs opdrijven.





De reden waarom Anderlecht tot 35 miljoen euro zou vragen voor zijn parel, wat De Cat meteen naast Ardon Jashari zou plaatsen in de lijst met grootste uitgaande transfers in de geschiedenis van de Jupiler Pro League. Welke Europese topclub haalt uiteindelijk de bovenhand? Die beslissing lijkt niet meteen te vallen, maar Anderlecht kan niet eender welke aanbieding weigeren.