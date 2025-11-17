Tristan Degreef komt met heel groot nieuws tijdens interlandperiode

Heuglijk nieuws uit de Belgische voetbalwereld: Anderlecht-speler Tristan Degreef en zijn verloofde Allyson de Sà Ferreira zijn voor het eerst ouders geworden. Vrijdag verwelkomden ze hun zoontje Jay.

Anderlecht-winger Tristan Degreef is voor het eerst vader geworden. Samen met zijn verloofde Allyson de Sà Ferreira verwelkomde hij hun zoontje Jay Thierry José Degreef.

Het koppel had eind juni al aangekondigd dat ze een jongetje verwachtten. Dat deden ze op een mooie manier via een baby reveal op sociale media.

Eerste zoontje voor Degreef

Op 14 november was het dan eindelijk zover. Degreef kon zijn zoontje Jay voor het eerst in de armen nemen. Op Instagram plaatste het koppel foto's.

Al meteen werd hij gefeliciteerd door andere spelers. Onder meer Mario Stroeykens, Thibaud Verlinden, Mathis Servais, Matteo Dams lieten weten blij te zijn voor Degreef.

De interlandbreak komt op het ideale moment voor het jonge gezin. Degreef heeft momenteel even geen clubverplichtingen, waardoor hij volop kan genieten van de eerste dagen met zijn pasgeboren zoontje.