Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

RSC Anderlecht heeft nog werk op de plank na een drukke transferzomer waarin niet alle dossiers afgehandeld raakten. De clubleiding heeft vier spelers - Mats Rits, Majeed Ashimeru, Thomas Foket en Alexis Flips - uit de A-kern verbannen omdat ze niet meer in de sportieve plannen voorkomen.

De wintermercato biedt een nieuwe kans om hen van de loonlijst te krijgen. Het viertal traint momenteel mee met de RSCA Futures, maar komt daar niet in actie. Het bestuur zou niet willen dat de spelers minuten maken bij het beloftenteam, ondanks de bereidheid van Rits en Foket om te spelen. Deze aanpak maakt het vinden van een oplossing in januari er niet makkelijker op.

Amper interesse voor de vier

De grootste hindernis zijn de doorlopende contracten en de hoge salarissen van de spelers. Er is amper tot geen interesse van andere clubs, mede door de actuele hoge contracten die ze hebben. Een contractverbreking in onderling overleg zou de club veel geld kosten, aangezien de spelers niet zomaar akkoord zullen gaan met een gedeeltelijke uitbetaling.

Ook de spelers zelf willen graag een oplossing vinden. Ze hebben intussen al maanden geen officiële match meer gespeeld en dreigen uit beeld te verdwijnen. Voor een speler is er niets frustrerender dan niet te kunnen voetballen, waardoor een vertrek voor alle partijen de beste optie lijkt.

Ook voor Verschaeren wordt er gezocht

De situatie plaatst Anderlecht voor een dilemma. Ze willen van de overbodige spelers af om ruimte te maken in het budget en de kern, maar de financiële realiteit maakt dit uiterst moeilijk. Creatieve oplossingen lijken nodig om de impasse te doorbreken.

Naast de ongewenste spelers, ligt er in januari mogelijk ook een uitgaand dossier van een andere aard op tafel. Yari Verschaeren is einde contract, waardoor de wintermercato de laatste kans is om nog een beperkte transfersom voor hem te ontvangen. Het vinden van een akkoord voor de vier overbodige spelers zal de nodige diplomatie en financiële inspanningen vergen.