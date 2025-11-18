Club Brugge-fans zwaar getroffen: Champions League-duel wordt plots verplaatst

Club Brugge krijgt een onverwachte wending in zijn Champions League-campagne. Het duel tegen Kairat Almaty zal niet doorgaan in Almaty, maar in de Astana Arena, op vraag van de thuisploeg. Voor de ruim 400 meegereisde fans betekent dat grote onzekerheid over hun geboekte trip.

Club Brugge speelt nog enkele belangrijke Champions League-wedstrijden tegen sterke tegenstanders. Kairat Almaty is op papier de minste ploeg waar het nog tegen uitkomt op het kampioenenbal.

Het leek een helse trip naar Almaty op te leveren, maar daar is nu verandering in gekomen. Club Brugge heeft zelf bevestigd dat de wedstrijd niet meer in het thuisstadion van Kairat Almaty doorgaat.

Club-fans moeten hun reisplannen wijzigingen

"Ondanks eerdere schriftelijke bevestiging dat deze wedstrijd zou plaatsvinden in het Almatı Ortalıq Stadionı in Almaty kreeg Club vandaag het bericht dat de wedstrijd, op vraag van Kairat, zal verplaatst worden naar de Astana Arena in Kazachstan", klinkt het bij de club.

Dat is dus het stadion waar de Rode Duivels afgelopen weekend 1-1 gelijkspeelden tegen Kazachstan. De omstandigheden zullen er toch een pak beter zijn om een Champions League-wedstrijd af te werken.

Voor de fans is dit zeker geen goed nieuws. Het Nieuwsblad meldt dat zo'n 400 blauw-zwarte supporters een reis naar Almaty hadden geboekt. Het blijft dus onzeker wat er met hun trip zal gebeuren.