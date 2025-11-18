Dure Anderlecht-flop neemt beslissing: hij wil deze winter een transfer

De laatste tijd duiken er veel geruchten op dat Anderlecht op zoek is naar een bijkomende spits. Dat kan ook te maken hebben met het feit dat Luis Vazquez twijfelt aan zijn toekomst bij paars-wit.

Vazquez kreeg na het vertrek van Kasper Dolberg volop zijn kans van Besnik Hasi, maar kon de verwachtingen niet inlossen. Hasi gaf aan dat hij kampt met een gebrek aan zelfvertrouwen.

Dat kan ook te maken hebben met de kritiek die hij kreeg van fans en media. In ieder geval lijkt Vazquez nog amper op kansen te moeten rekenen met de ontwikkeling van de jonge Serviër Mihajlo Cvetkovic en Adriano Bertaccini die helemaal fit is.

Luis Vazquez wil deze winter een transfer

De laatste wedstrijden komt hij amper nog in beeld, zelfs als de spitsen gewisseld worden. Volgens bronnen in zijn thuisland heeft hij dan ook een beslissing genomen. Hij wil deze winter een transfer.

"Vazquez overweegt om Anderlecht in de winter te verlaten. De spits krijgt niet de speeltijd die hij wil en sluit daarom een ​​transfer niet uit", klinkt het.

Anderlecht betaalde vijf miljoen euro voor de Argentijn aan Boca Juniors, maar Olivier Renard zal ook wel beseffen dat hij dat bedrag nooit zal kunnen recupereren.