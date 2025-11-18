KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport

KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport
Foto: © photonews

Het Nieuwsblad legde zestien supportersfederaties van de Jupiler Pro League dezelfde vraag voor: in welk stadion zit je als bezoeker het best, en welke tournee is er eentje om snel te vergeten? Het leverde een opmerkelijke rangschikking op, met grote verschillen.

Uit de bevraging komt AA Gent als duidelijke winnaar naar voren. Het uitvak in de Planet Group Arena wordt omschreven als modern, ruim en uitstekend uitgerust. Supporters prijzen vooral het perfecte zicht, de comfortabele zitplaatsen en de algemene infrastructuur. Gent krijgt een topscore van 4,5 op 5 en zet volgens velen “de norm in België”.

Achter de Buffalo’s volgen ook Genk, Zulte Waregem en Antwerp met sterke rapporten. De drie clubs krijgen lof voor hun moderne voorzieningen, voldoende ruimte voor fans en een bezoekerservaring die aansluit bij het moderne voetbal. Zij worden beschreven als voorbeelden voor andere eersteklassers.

La Louvière: als haringen in een ton

Veel minder positief zijn de eerste ervaringen in de Easi Arena van La Louvière. Supporters voelen zich er “als haringen in een ton” en klagen over weinig bewegingsruimte. Ook het net voor het uitvak ligt onder vuur: fans worden er duizelig van, wat de wedstrijdbeleving stevig aantast.

Onderaan het klassement staan Stayen van STVV en Jan Breydel, dat gedeeld wordt door Club Brugge en Cercle Brugge. De slechte scores zijn te wijten aan gebrekkig zicht, onoverdekte plekken bij regenweer en storende afschermnetten. Bezoekers spreken van een “dramatisch zicht” op bepaalde plaatsen.

Het Lotto Park van Anderlecht en het Joseph Marienstadion van Union bengelen in de middenmoot. Beide uitvakken zorgen voor een degelijke beleving, maar hebben duidelijke werkpunten. In Brussel klaagt men over slecht zicht vooraan, terwijl bij Union het charmante karakter botst met vuile zitjes en een gebrek aan bescherming tegen regen.

