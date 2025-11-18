Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor
Foto: © photonews

Sébastien Pocognoli maakt gebruik van de interlandbreak om de automatismen bij Monaco verder aan te scherpen. Hij benadrukt vooral de discipline die zijn groep moet tonen.

Monaco stuurt wel veel spelers naar hun nationale ploeg, maar deze interlandbreak is eigenlijk het eerste moment waarop Sébastien Pocognoli de tijd heeft om zijn filosofie grondig door te nemen met de groep. Sinds zijn komst speelde Monaco bijna om de drie dagen. Pocognoli verwacht meer regelmaat van spelers bij wie dat soms net ontbreekt.

"Je moet meer doen dan alle anderen om een trofee te winnen bij Monaco, dat weet ik. Vorig jaar bij Union Saint-Gilloise zei ik exact hetzelfde tegen mijn spelers: we moeten veel meer doen dan de rest omdat wij niet dezelfde infrastructuur hebben, niet dezelfde invloed in het Belgische voetbal als een club als Brugge of Anderlecht. We hebben misschien wat minder gewicht bij bepaalde beslissingen", legt hij uit bij RMC.

De honger om elke dag beter te zijn

Hij baseert zich daarbij op zijn 15 maanden ervaring in het Dudenpark. "We hadden 9.000 supporters in het stadion, een gemoedelijke sfeer die typisch is voor de club, maar waar je niet elke dag druk op de tegenstander zet. Ik zei hen altijd: ‘we moeten veel meer doen om iets te bereiken’, en uiteindelijk hebben we dat ook gedaan."

"Om die competitieve drang binnen de groep te installeren, moeten eerst alle krachten aanwezig zijn. Dat is stap één. De tweede stap is dat die mentaliteit iedereen hongerig maakt. Het is de verantwoordelijkheid van de coach om elke dag veel meer te eisen. Maar ik kan ook niet binnenkomen en meteen hard op tafel slaan, omdat ik eerst mijn groep moet leren kennen", vervolgt hij.

Maar instappen tijdens het seizoen is niet eenvoudig. "Het feit dat ik veel afwezigen heb, geeft me het gevoel dat ik extra vertrouwen moet geven aan spelers die wat minder spelen en hen in die richting moet stimuleren. Daarna komen we in een tweede analysefase waarin de eisen veel hoger zullen liggen, omdat de context dan volledig duidelijk is."

