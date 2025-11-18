Peter Maes praat open en bloot over nachtje in de cel tijdens 'Operatie Propere Handen'

Peter Maes was één van de grote namen in 'Operatie Propere Handen'. De voormalige coach van onder meer Sporting Lokeren en KRC Genk bracht zelfs een nacht door in de cel. Voor het eerst praat hij openlijk over die horrorervaring.

Peter Maes praatte eerder al vrijuit over het schandaal en over de rol van Dejan Veljkovic. Het volledige artikel nalezen kan uiteraard op Voetbalkrant.com.

Enkele maanden na het losbarsten van 'Operatie Propere Handen' werd Peter Maes opgepakt door de politie. "Het dossier was al even lopende. Ik ging destijds gewoon door met mijn job als coach van Sporting Lokeren."

Ik wist dat de mogelijkheid er was dat ik verhoord zou worden. Maar ik had nooit verwacht dat het zo'n proporties zou aannemen

"Ik wist natuurlijk dat de mogelijkheid er was dat ik verhoord zou worden", gaat Maes verder bij MIDMIDPodcast. "Maar ik had nooit verwacht dat het zo'n proporties zou aannemen."

"Op een bepaalde ochtend werd ik om zes uur 's ochtends uit mijn bed gelicht door vijf of zes politie-agenten", is Maes nog steeds onder de indruk. "Ik kan je zeggen dat zoiets niet alleen onverwacht, maar ook indrukwekkend is."





Slapen en... een héél klein beetje eten

De voormalige doelman werd verhuurd én moest de nacht doorbrengen in een cel. "Wat ik die nacht heb gedaan? Proberen slapen. (lacht) Ik was een ganse dag verhoord en wist dat het de volgende dag opnieuw zo zou zijn. Dus probeerde ik te slapen. Slapen moet je toch, hé."

Uiteindelijk werd Maes na één nacht vrijgelaten onder voorwaarden. "Hoe het eten was in de gevangenis? Eigenlijk is dat een goede vraag. Ik heb daar twee boterhammen gekregen. Eentje met kaas en eentje met salami. Dat was het."