Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan

Kevin De Bruyne is gestart met zijn revalidatie na zijn hamstringoperatie. Volgens Steven Defour gaat alles goed, al verveelt hij zich wat. De Bruyne keek dit weekend ook mee naar de Rode Duivels en was, net als velen, niet overtuigd.

Kevin De Bruyne is begonnen aan zijn revalidatie nadat hij geopereerd werd. De Rode Duivel liep bij Napoli een blessure op aan de hamstring in zijn rechterbeen.

Steven Defour vertelde bij de podcast FC Limburg van Het Belang van Limburg hoe het met De Bruyne gaat. "Ik zie en hoor hem dagelijks", opende de voormalige trainer van KV Mechelen.

"Het gaat goed met Kevin, hij verveelt zich wel een beetje, maar vandaag is hij aan de eerste dag van zijn revalidatie begonnen. Tot nu toe mocht hij nog niet veel doen."

Kevin De Bruyne zag dat het niet goed was

De middenvelder heeft zaterdag ook naar de Rode Duivels gekeken. Toen Defour de vraag kreeg wat KDB ervan vond, bleef hij even stil. "Ik denk dat Kevin dezelfde mening had als iedereen, dat het niet goed genoeg was."





De twee vrienden keken niet samen naar de match. "Neen, ik was met mijn zoontje thuis, Kevin keek op zijn gsm, omdat hij supporterde voor zijn schoonzus, die een padelwedstrijd aan het spelen was. We hebben het daarna wel over de match gehad. En iedereen kon zien dat het niet goed was", besluit Defour.