Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

De Rode Duivels verkwanselden hun eerste matchpunt voor het WK in Kazachstan en nu moet het dinsdag tegen Liechtenstein gebeuren. Vooral de duidelijke kritiek van Jérémy Doku zorgde na afloop voor heel wat discussie.

Zijn uitspraken bleven nazinderen: er werd veel over gepraat en geschreven. Steven Defour had er ook een duidelijke mening over. "Hij had gelijk toen hij verkondigde dat de Rode Duivels weinig op het WK kunnen gaan doen als ze zonder De Bruyne, Lukaku en Courtois niet eens van Kazachstan kunnen winnen", opent hij bij FC Limburg, de podcast van Het Belang van Limburg.

Defour geeft Doku gelijk, maar niet in alles

Doku leek zich ook kritisch op te stellen tegenover bondscoach Rudi Garcia. "Hij zei ook dat de instructies van de coach moeten komen. Dat klopt, maar ik vind ook dat de spelers tegenwoordig vaak te veel info krijgen."

"Ik noem dat PlayStation-voetbal", plakt Defour er een term op. "Als er in de wedstrijd iets verandert, moeten ze zelf ook oplossingen zoeken, zelf beslissingen nemen. Zoals Kompany bij ons destijds. Die zei dan: ‘we gaan tien meter lager voetballen en de match doodmaken’. Dat gebeurt momenteel te weinig."





Tegen Liechtenstein kunnen de spelers in ieder geval al wat losser voetballen. Er is geen enkel excuus om niet met een heel groot verschil te winnen.