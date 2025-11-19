Hasi met de handen in het haar? 'Internationals komen geblesseerd en vermoeid terug naar Lotto Park'

Besnik Hasi zal mogelijk opnieuw moeten gaan puzzelen bij RSC Anderlecht de komende weken. Twee spelers komen mogelijk geblesseerd terug van interlandverplichtingen. Dat zou wel eens een pijnlijke zaak kunnen worden.

Nilson Angulo wachtte al vier jaar op een groot moment: zijn eerste doelpunt voor de Banane Mécanique (de bijnaam van het nationale team van Ecuador). Na enkele dagen geleden bij de rust te zijn vervangen tegen Canada (0-0), heeft hij nu eindelijk gescoord, afgelopen nacht tegen Nieuw-Zeeland.

Nilson Angulo geblesseerd?

Angulo wachtte de tweede helft af om de score te openen in het voordeel van Ecuador. Helaas voor hem volgde er na deze grote vreugde een tegenslag: de RSCA-speler moest even later zijn plaats afstaan, blijkbaar vanwege een blessure.

We weten dat de herhaalde reizen van de afgelopen maanden directe invloed hebben gehad op de prestaties van Nilson Angulo bij Anderlecht. Als vaste basisspeler viel het de Ecuadoriaan zwaar om dezelfde inspanningen keer op keer te herhalen bij paars-wit.

Lange reis voor Nathan Saliba

Er wordt vurig gehoopt dat het niet al te ernstig is met Angulo. Bovendien zou hij niet de enige zijn die volgend weekend zal moeten worden gespeeld.

Ook Nathan Saliba speelde namelijk nog afgelopen nacht. Hem wacht nu bovendien ook nog eens een lange reis naar Brussel, waardoor rust aangewezen lijkt.