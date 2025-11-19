Hoe kwam Hans Vanaken bij Lokeren en Club Brugge terecht: "Op dat moment was enkel Charleroi geïnteresseerd"

Peter Maes is dé coach die Hans Vanaken lanceerde in de Jupiler Pro League. "Maar ik wist toen al dat hij niet van plan was om de stap naar het buitenland te zetten", verrast de Limburger.

"Ik zou kunnen zeggen dat ik het oog had voor talent", valt Peter Maes met de deur in huis bij MIDMIDPodcast. "Maar eigenlijk ken ik Hans Vanaken al héél lang via zijn vader Vital. Meer zelfs: ik heb hem als baby zelf nog vast gehad."

Het was ook via Vital Vanaken dat Hans een kans kreeg op het hoogste niveau. "Je moet weten dat Hans een laatbloeier was", legt Maes uit. "Als jonge twintiger was hij nog een lange slungel. Het heeft even geduurd vooraleer zijn lichaam volgroeid was."

Natuurlijk kon ik Hans Vanaken gebruiken!

"Vital vroeg me op een avond of ik Hans een kans wou geven bij Sporting Lokeren", gaat Maes verder. "Natuurlijk kon ik hem gebruiken. Maar ik moest eerst nog met Ivan Leko spreken."

Leko - de seizoenen daarvoor dé sterkhouder op Daknam - zat in de herfst van zijn carrière. "Na twee weken trainen kwam Ivan me zeggen dat hij genoeg gezien had. Leko zag het zitten om Hans te laten spelen op zijn plaats én hem te helpen."

Lokeren betaalde in 2013 een peulschil om Vanaken binnen te halen. "Er was op dat moment amper interesse. Die slungel, hé. Enkel Sporting Charleroi had hem al eens uitgenodigd om te komen babbelen."

Aanvoerder, sterkhouder én één van de beste middenvelders

Moeten we de rest van het verhaal nog eens neerpennen. Vanaken vertrok in 2015 naar Club Brugge. In het Jan Breydelstadion groeide de middenvelder uit tot sterkhouder, aanvoerder én wellicht de beste middenvelder op de Belgische velden.