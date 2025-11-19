"Ik wilde naar Zulte Waregem": toenmalig speler Anderlecht rakelt verhaal op uit het verleden

"Ik wilde naar Zulte Waregem": toenmalig speler Anderlecht rakelt verhaal op uit het verleden
Foto: © photonews

Bijna twee jaar geleden hing Andy Kawaya zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Zijn carrièrestart bij Anderlecht was nochtans veelbelovend. Daarna liep het echter verkeerd en de grote doorbraak kwam er eigenlijk nooit helemaal.

Ondertussen is hij omgeschoold tot mental coach, maar Andy Kawaya zal 4 november 2014 nooit vergeten. Die avond bracht Besnik Hasi hem in tijdens de rust van de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal.

Die gekke wedstrijd in de Champions League tegen Arsenal. De wedstrijd waarin paars-wit terugkwam van 3-0 naar 3-3 in de tweede helft. Kawaya droeg bij aan wat toen nog geen 'remontada' werd genoemd, met een geweldige versnelling voordat hij de assist gaf voor de 3-1 van Anthony Vanden Borre.

Kawaya kon zich niet helemaal bewijzen

"Toen ik mijn eerste bal aanraakte, deed ik dat onder de beste omstandigheden, in een een-tegen-een in de zestien. Ik hoefde niet eens na te denken, ik deed wat ik kon. We stonden met 3-0 achter, ik had niets te verliezen", herinnert Kawaya zich in de podcast Au Coeur du Jeu.

"Het was mijn mooiste ervaring, maar ook het slechtste cadeau. Aan het begin van het volgende seizoen zat ik in het kantoor van Besnik Hasi om hem te vertellen dat als hij me liet spelen, zelfs maar een halfuur, ik hem zou laten zien waartoe ik in staat was", vervolgt hij.

Uitleenbeurt mocht niet ...

De linksbuiten zag in de ontvangst van Qarabag tijdens de laatste speeldag van de groepsfase van de Europa League een gouden kans: "Hij liet me invallen in de 88ste minuut. Ik draaide me om naar een teamgenoot en zei: 'Vandaag geef ik geen passes'. Ik wilde echt spelen. De lening die ik voor ogen had was naar Zulte Waregem, waar Francky Dury Thorgan Hazard had laten doorbreken".

Maar alles verliep niet zoals gepland: "De coach van de reserves kwam naar me toe en zei dat hij me graag wilde opstellen voor een U21-bekerwedstrijd. Ik antwoordde dat ik geen risico wilde lopen om geblesseerd te raken vlak voor de uitleenbeurt. Ik kreeg een boodschap: ofwel speel ik, of ik krijg een boete. Ik speelde vier minuten. Ik krijg een schaartrap te verduren en breek mijn been". Anderlecht zou hem uiteindelijk uitlenen aan Willem II, voordat hij definitief aan Mechelen werd overgedragen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

