Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties

Deze week werden opnieuw enkele tickets uitgedeeld voor het WK van volgend jaar. Onder meer België en Curaçao mogen hun vluchten boeken richting de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Jamaica moet nog even wachten.

Curaçao plaatste zich ten koste van Jamaica, dat met een zege nog over zijn concurrent had kunnen springen in de stand. De Jamaicanen werden in eigen land aangevuurd door een enthousiaste menigte fans, maar die zagen dat het niet meezat.

Jamaica raakte verschillende keren het doelhout en leek zich in het absolute slot nog mogen op te maken voor een strafschop toen de scheidsrechter enkele VAR-beelden moest gaan bekijken. Dat feestje ging echter niet door, waardoor de wedstrijd op een scoreloos gelijkspel uitdraaide. Daardoor plaatst Curaçao en niet Jamaica zich rechtstreeks voor het WK.

Het potje van Nicholson kookt over

Feest bij Curaçao, frustratie bij Jamaica, dat zich wel nog kan plaatsen via de play-offs. Maar toch nam de frustratie na afloop de bovenhand, ook bij een oude bekende uit de Jupiler Pro League.

Zo is op beelden te zien hoe Shamar Nicholson (ex-Charleroi) in de clinch gaat met de politie toen de ordediensten de fans in bedwang wilden houden. Dat was duidelijk niet naar de zin van Nicholson, die tegenwoordig zijn brood verdient bij Club Tijuana in Mexico.

Daarvoor speelde hij ook voor Spartak Moskou, Clermont Foot (huur), Sporting Charleroi, NK Domzale en Boys' Town FC. Voor de Carolo's was hij in 83 optredens goed voor 31 goals.