Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties

Lorenz Lomme
| Reageer
Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Deze week werden opnieuw enkele tickets uitgedeeld voor het WK van volgend jaar. Onder meer België en Curaçao mogen hun vluchten boeken richting de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Jamaica moet nog even wachten.

Curaçao plaatste zich ten koste van Jamaica, dat met een zege nog over zijn concurrent had kunnen springen in de stand. De Jamaicanen werden in eigen land aangevuurd door een enthousiaste menigte fans, maar die zagen dat het niet meezat.

Jamaica raakte verschillende keren het doelhout en leek zich in het absolute slot nog mogen op te maken voor een strafschop toen de scheidsrechter enkele VAR-beelden moest gaan bekijken. Dat feestje ging echter niet door, waardoor de wedstrijd op een scoreloos gelijkspel uitdraaide. Daardoor plaatst Curaçao en niet Jamaica zich rechtstreeks voor het WK.

Het potje van Nicholson kookt over

Feest bij Curaçao, frustratie bij Jamaica, dat zich wel nog kan plaatsen via de play-offs. Maar toch nam de frustratie na afloop de bovenhand, ook bij een oude bekende uit de Jupiler Pro League.

Zo is op beelden te zien hoe Shamar Nicholson (ex-Charleroi) in de clinch gaat met de politie toen de ordediensten de fans in bedwang wilden houden. Dat was duidelijk niet naar de zin van Nicholson, die tegenwoordig zijn brood verdient bij Club Tijuana in Mexico.

Daarvoor speelde hij ook voor Spartak Moskou, Clermont Foot (huur), Sporting Charleroi, NK Domzale en Boys' Town FC. Voor de Carolo's was hij in 83 optredens goed voor 31 goals.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Jamaica
Shamar Nicholson

Meer nieuws

Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

16:00
'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust'

'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust'

15:30
2
Hasi met de handen in het haar? 'Internationals komen geblesseerd en vermoeid terug naar Lotto Park'

Hasi met de handen in het haar? 'Internationals komen geblesseerd en vermoeid terug naar Lotto Park'

14:20
Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen" Analyse

Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen"

14:40
1
🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?"

🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?"

15:00
5
Done deal: Standard plukt pion met verleden bij Zulte Waregem weg bij Dender

Done deal: Standard plukt pion met verleden bij Zulte Waregem weg bij Dender

13:30
FC Barcelona komt (eindelijk) met het nieuws waar iedereen zat op te wachten

FC Barcelona komt (eindelijk) met het nieuws waar iedereen zat op te wachten

14:00
Hein Vanhaezebrouck over dé terugkeer bij KAA Gent: "Voorstel was zo laag, niet ver van schandalig"

Hein Vanhaezebrouck over dé terugkeer bij KAA Gent: "Voorstel was zo laag, niet ver van schandalig"

12:40
'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

12:35
SK Beveren zet sterkhouder in de bloemetjes na historische WK-kwalificatie

SK Beveren zet sterkhouder in de bloemetjes na historische WK-kwalificatie

13:15
Opmerkelijke afwezige in omkadering Rode Duivels op VTM: dit heeft hij er over te zeggen

Opmerkelijke afwezige in omkadering Rode Duivels op VTM: dit heeft hij er over te zeggen

13:00
1
Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

12:20
"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren

"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren

12:00
2
Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

11:40
14
Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

11:20
1
"Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald De derde helft

"Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald

11:00
'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

10:30
12
Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

10:00
6
Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

09:30
1
Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

09:00
Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

08:00
Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

08:20
2
Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

08:40
5
Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

07:20
43
Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Reactie

Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?"

07:10
24
Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

07:40
1
Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

07:00
13
Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

06:30
Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven" Reactie

Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven"

06:00
7
Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

23:24
5
Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn" Reactie

Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn"

23:41
4
Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

22:30
Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

22:35
Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

22:00
Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

22:15
7
Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

22:43

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Mr bacardi Mr bacardi over Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026 Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over 'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels André Coenen André Coenen over Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge Dave79 Dave79 over 🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Impala Impala over Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen" UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven" cartman_96 cartman_96 over Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg LordJozef LordJozef over Opmerkelijke afwezige in omkadering Rode Duivels op VTM: dit heeft hij er over te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved