🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

KRC Genk startte slecht aan het seizoen en moet vol aan de bak om opnieuw aan te sluiten bij de top. Thorsten Fink ziet wel licht aan het einde van de tunnel: twee belangrijke pionnen keren binnenkort terug uit blessure.

KRC Genk wil graag de strijd aangaan met Club Brugge en Union in de titelrace, maar de Limburgers kijken al tegen een serieuze achterstand aan. Ze staan zevende en tellen 13 punten minder dan leider Union.

Na een heel moeilijke seizoensstart en betere resultaten de voorbije weken, zal Thorsten Fink iedereen in zijn kern nodig hebben om opnieuw aansluiting te vinden bij de top. In dat opzicht krijgt hij binnenkort twee belangrijke spelers terug.

El Ouahdi en Bangoura bijna terug, Ito nog niet

Volgens Het Belang van Limburg staat Ibrahima Bangoura (ontstoken achillespees) dicht bij een terugkeer in de groep. Zakaria El Ouahdi staat opnieuw op het veld. Daar deelde de club donderdag beelden van.

Na weken hard werken in stilte staat Zakaria eindelijk weer op het gras. Zijn eerste sessie zit erop, en de honger om terug te keren is groter dan ooit



— KRC Genk (@KRCGenkofficial) November 20, 2025

Ze zullen dit weekend tegen KV Mechelen waarschijnlijk nog niet inzetbaar zijn. Junya Ito, die met een spierblessure sukkelt, zit ook niet in de selectie en wordt pas later terug verwacht.

Daarnaast is er nog twijfel over Joris Kayembe. De Congolees stond niet op het wedstrijdblad voor de cruciale barragematch tussen Congo en Nigeria. De vaste linksachter is geblesseerd en dreigt ook dit weekend forfait te moeten geven.