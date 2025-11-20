'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp'

Vrijdag 21 november gaan we normaal gezien eindelijk weten wat er zal gebeuren met de wedstrijd tussen Standard en Antwerp van een dikke maand geleden. The Great Old had een klacht ingediend en had de match onder voorbehoud uitgespeeld.

De wedstrijd tussen Standard en Royal Antwerp FC werd half oktober gestaakt na herhaaldelijk wangedrag van de supporters. De beslissing om het duel op maandag achter gesloten deuren te hervatten, stuitte op stevig verzet bij Antwerp.

Royal Antwerp FC diende klacht in na wedstrijd tegen Standard

Royal Antwerp FC reageerde formeel op de beslissing van de voetbalbond en was het niet eens met de beslissing. De club kondigde aan dat het “voorbehoud aantekent” en later een beslissing ten gronde wilde over de match.

The Great Old wil de drie punten overhouden aan de wedstrijd op Standard. Antwerp diende klacht in en die klacht zal nu behandeld worden. Op vrijdag komt de Disciplinaire Raad van het Bondsparket samen om zich over de wedstrijd te buigen.

Nieuwe regels nodig?

Antwerp verwees in zijn betoog vooraf naar een ouder en algemener artikel in het reglement dat zegt dat de bevoegde instanties punten kunnen toedienen aan de ploeg die niks te verwijten valt. Benieuwd of de Disciplinaire Raad daar oren naar heeft.

Op langere termijn wil Antwerp volgens Het Nieuwsblad ook de regels rond gestaakte wedstrijden opnieuw anders zien, omdat een wedstrijd achter gesloten deuren uitspelen niet de gang van zaken zou mogen zijn na onlusten door supporters.