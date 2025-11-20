De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil

KAA Gent staat momenteel vijfde in de Jupiler Pro League. En dus is het halen van de Champions' Play-offs sowieso al de eerste betrachting. Maar er leven duidelijk nog andere ambities bij de Buffalo's, toch bij monde van Matisse Samoise.

KAA Gent staat momenteel op de vijfde plaats in de Jupiler Pro League. Het halen van de top-6 is van groot belang voor de club, ook met oog op Europees voetbal volgend seizoen.

KAA Gent heeft een duidelijk doel: de Beker van België

Al is er natuurlijk nog een kortere weg naar Europa en dat is de Beker van België. Matisse Samoise mikt volmondig op een nieuwe prijs met De Buffalo's en wil graag alles op dat toernooi zetten.

Gent zit al in de achtste finales, waarin het naar Cercle Brugge moet. De vraag is welk pad richting eventuele finale ze zullen krijgen. "Maar enkele jaren geleden won ik met Gent al eens de beker, dat was toch een persoonlijk hoogtepunt en dat zou ik graag nog eens meemaken."

Wat wordt de loting voor KAA Gent?

"De loting speelt zeker een rol, maar toen moesten we het ook opnemen tegen Standard, Club Brugge en Anderlecht dus we kregen het toen ook niet cadeau", is Matisse Samoise duidelijk in Het Nieuwsblad.

Volgens hem is het door het gebrek aan Europees voetbal dit seizoen tijd om alles op de Beker van België te zetten. Dat ze geen midweekwedstrijden hebben is een gemis, maar tegelijk maakt het ook dat het team elkaar beter kan leren kennen op training.