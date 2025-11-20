Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

De Rode Duivels hebben hun WK-ticket binnen na de vlotte zege tegen Liechtenstein. Nu kan de focus volledig op de selectie voor het tornooi. Hein Vanhaezebrouck zou alvast enkele opvallende keuzes maken.

De Rode Duivels gaan naar het WK na de logische zege tegen Liechtenstein. Half juni gaat het grote tornooi van start, maar de nationale ploeg moet zich al goed op voorhand voorbereiden. Bondscaoch Rudi Garcia heeft nog tijd genoeg.

Hij zal zijn selectie stilaan moeten beginnen samenstellen, al kunnen er uiteraard nog blessures volgen. Dodi Lukebakio brak zo onlangs zijn enkel nog, waardoor hij enkele maanden aan de kant staat. Hein Vanhaezebrouck liet zich al uit over de selectie. Vooral vooraan zou hij opvallende namen meenemen. Romelu Lukaku is een zekerheid, Maar Loïs Openda hoeft niet meer mee voor Vanhaezebrouck.

"Openda is een beëindigd verhaal, want hij speelt ook niet veel bij Juventus. Als je na een heel jaar alleen op de bank bij een nationale ploeg moet spelen, waar zijn type niet echt aansluit bij de manier van voetballen, tja, dan heeft het niet veel zin. Niemand gelooft nog in Batshuayi. Waarom niet onmiddellijk een heel nieuwe kaart trekken?", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Verdienen Adriano Bertaccini en Hugo Cuypers hun kans?

"Ik kies voor Adriano Bertaccini en Hugo Cuypers", verrast Vanhaezebrouck. "Het zijn twee gasten die niet twijfelen als ze de kans krijgen. Bertaccini kan ook vanaf de zijkant komen. Cuypers kan dan weer in verschillende systemen spelen. Die gast gaat er altijd volledig voor. Ook als Lukaku op het veld staat. Zet er Cuypers naast en je weet dat hij keihard voor Lukaku gaat werken. Druk zetten, ballen recupereren, Lukaku zal het graag hebben."

"Men spreekt ook over Benteke. Welnu, die scoorde tot hiertoe negen keer in de MLS, Cuypers zit aan 21 goals. Vermant niet. Die is niet eens titularis bij Club Brugge", besluit Vanhaezebrouck, die dus liever Bertaccini ziet dan Vermant.