Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

Mehdi Bayat maakte het heel duidelijk: de nieuwe Zebrarena zal niet alleen voor voetbalwedstrijden dienen. Het stadion kan bovendien zo'n 6.000 extra mensen ontvangen wanneer er concerten worden georganiseerd.

Dinsdagochtend vond in de Easi Arena in La Louvière een bijeenkomst plaats tussen vertegenwoordigers van de Belgische profclubs en enkele politiekers. Het doel van die vergadering was om te praten over de bouw en renovatie van voetbalinfrastructuur en stadions in België.

De Easi Arena is namelijk het eerste nieuwe stadion dat in ons land werd gebouwd sinds dat van KAA Gent in 2015. Verschillende clubs – zoals Club Brugge, Cercle Brugge en Union – willen zo snel mogelijk een nieuw stadion neerzetten, maar botsen telkens op politieke beslissingen. Het project dat momenteel het verst staat, is dat van Sporting Charleroi.

Concerten in de toekomstige Zebrarena in Charleroi

Mehdi Bayat was aanwezig op de vergadering en gaf toelichting over de nieuwe Zebrarena, die in het voorjaar van 2028 moet openen. Het stadion krijgt een vaste, transparante overkapping, zal 20.000 plaatsen tellen voor voetbalwedstrijden en tot 26.000 bezoekers kunnen ontvangen voor concerten.

Het moet immers meer worden dan enkel een voetbaltempel. "Dit stadion kan een antwoord bieden op de vraag naar grote concerten in het zuiden van het land, want die mogelijkheid bestaat vandaag gewoon niet."

"Onze bedoeling is dan ook om het stadion niet met een voetbalwedstrijd te openen", verklaarde hij volgens de IPM-mediagroep. De werken worden geraamd op 75 miljoen euro. Er is een kleine vertraging opgelopen bij de opstart van de werf, maar de bouw van de Zebrarena gaat weldra van start.