Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"
Foto: © photonews

Luc Nilis heeft in 'De Tafel van Tine' openhartig gesproken over zijn gokverslaving. Na zijn zware blessure viel de adrenalinekick van het voetbal weg, en precies dat gemis duwde hem richting gokken.

Luc Nilis was te gast bij 'De Tafel van Tine', waar hij openlijk sprak over zijn gokverslaving. Het begon eigenlijk allemaal na zijn zware blessure, toen hij op het veld even niets meer kon zoeken.

"Na drie à vier jaar revalideren werd ik opnieuw actiever en kwam ik weer onder de mensen", opende hij bij het programma van Play. "Ik miste zo de adrenaline van het voetbal, mijn lichaam was daar aan gewend. Dat heb ik dan gezocht in het gokken, wat uiteraard helemaal verkeerd is."

Nilis zag zichzelf niet als verslaafde

"Het bracht mij terug een beetje het plezier van het winnen en verliezen. Het gaf de kick van het spelen. Zo is het allemaal verergerd", gaat de voormalige Rode Duivel verder. Hij werd opgenomen in een kliniek in Zuid-Afrika, waar hij pas begon te beseffen dat hij verslaafd was.

"Ikzelf zag me niet als verslaafde. Het heeft ook mijn huwelijk gekost. Het gokken gebeurde vaak ’s nachts. Overdag speel je online, toen al. In de avond verplaatste ik me naar zaken waar je kon gokken, gokhallen. Ik denk dat mijn omgeving het wel zag en het voelde."

Het had een enorme impact op zijn sociaal leven, want hij deed er ook de personen naast zich pijn mee. "Als verslaafde ben je zelf heel asociaal naar je omgeving toe. Je liegt, bedriegt en manipuleert je omgeving om toch maar te kunnen gaan gokken. Dat maakt het zo erg. Ik ben veel goede vrienden kwijtgespeeld", besluit Nilis.

