🎥 Straffe speech! Philippe Clement laat zich meteen gelden in de kleedkamer van Norwich City

🎥 Straffe speech! Philippe Clement laat zich meteen gelden in de kleedkamer van Norwich City
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Norwich City deelde unieke beelden van Philippe Clement op zijn eerste werkdag als hoofdtrainer, en vooral zijn eerste speech in de kleedkamer springt eruit. De 51-jarige Belg, die een contract tekende tot 2029, kreeg meteen de zware opdracht om de voorlaatste in de Championship opnieuw op de rails

Clement koos niet voor diplomatie of voorzichtigheid, maar voor een duidelijke en directe boodschap. Hij zei zijn spelers dat hij “maar één ding eist: honger en ambitie in alles.” Die mentaliteit moet volgens hem zichtbaar zijn in elke training, elke herstelactiviteit, elke maaltijd en elke nacht rust.

In zijn speech benadrukte hij dat Norwich een club is “met de ambitie om terug te keren naar de Premier League”, en dat iedereen binnen de spelersgroep moet begrijpen dat dit enkel mogelijk is met volledige toewijding. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat enkel absolute inzet het verschil zal maken.

Clement is niet voor de korte termijn aangetrokken

Clement maakte zijn visie nog scherper door te waarschuwen dat succes nooit vanzelf komt. “Je krijgt het niet zomaar. Maar als je van hard werken leert houden, kan je elk niveau bereiken", klonk het. "Anders is het onmogelijk." Zijn toon was kordaat, maar tegelijk motiverend en opbouwend. 

De spelers kregen die dag meteen een reeks stevige fysieke testen voorgeschoteld, niet als straf, maar als signaal dat het tijd is voor een nieuwe standaard. Clement wil lichaam en geest tegelijk scherpen, om de groep opnieuw weerbaar en competitief te maken.

Lees ook... Nicky Hayen zet de puntjes nog eens op de i na nederlaag tegen AnderlechtZijn speech past volledig in de lijn van zijn officiële introductie: Clement kwam niet om te redden op korte termijn, maar om een project op te bouwen. Zijn energie, discipline en overtuigingskracht moeten Norwich City weer richting de top van het Engelse voetbal duwen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Club Brugge
Philippe Clément

Meer nieuws

Standard Luik en Zulte Waregem stellen teleur en delen de punten

Standard Luik en Zulte Waregem stellen teleur en delen de punten

22:44
"Zware jongens gaan op café" - Verplaatst probleem zich door maatregelen politie en burgemeesters?

"Zware jongens gaan op café" - Verplaatst probleem zich door maatregelen politie en burgemeesters?

21:40
Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg"

Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg"

19:40
2
Geen gefoefel meer: Premier League volgt UEFA met nieuwe financiële regels

Geen gefoefel meer: Premier League volgt UEFA met nieuwe financiële regels

22:30
Nicky Hayen zet de puntjes nog eens op de i na nederlaag tegen Anderlecht

Nicky Hayen zet de puntjes nog eens op de i na nederlaag tegen Anderlecht

16:30
Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer

Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer

21:20
1
Na de lofzang van coryfee heeft Vincent Kompany dit te zeggen

Na de lofzang van coryfee heeft Vincent Kompany dit te zeggen

22:00
Het rommelt bij Belgische profclub: "Polemiek hoort niet thuis in een club"

Het rommelt bij Belgische profclub: "Polemiek hoort niet thuis in een club"

21:30
Ex-Standard-coach haalt jaren later ferm uit: "Tot vandaag snap ik het nog altijd niet"

Ex-Standard-coach haalt jaren later ferm uit: "Tot vandaag snap ik het nog altijd niet"

20:20
Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had)

Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had)

21:00
1
Anthony Vanden Borre komt nog eens terug op zijn 'janetteninterview' en bijna vuistgevecht met T2

Anthony Vanden Borre komt nog eens terug op zijn 'janetteninterview' en bijna vuistgevecht met T2

20:00
OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas

OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas

18:13
5
Eindelijk beterschap bij KAA Gent: Ivan Leko maakt het bilan op van lange interlandbreak

Eindelijk beterschap bij KAA Gent: Ivan Leko maakt het bilan op van lange interlandbreak

19:00
Metronoom Zulte Waregem toont steile ambities met Essevee: "Waarom niet?"

Metronoom Zulte Waregem toont steile ambities met Essevee: "Waarom niet?"

18:40
Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel"

Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel"

19:20
4
'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

10:00
6
Dan toch geen zege voor Standard? Antwerp komt met wel héél creatieve oplossing voor conflict

Dan toch geen zege voor Standard? Antwerp komt met wel héél creatieve oplossing voor conflict

18:20
5
Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure

Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure

17:20
2
Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap

Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap

17:56
3
'Duitse cultclub gaat strijd aan met Nederlandse clubs voor Belg met verleden bij Antwerp en Westerlo'

'Duitse cultclub gaat strijd aan met Nederlandse clubs voor Belg met verleden bij Antwerp en Westerlo'

17:40
Besnik Hasi heeft dit te zeggen na de geruchten rond Nathan De Cat

Besnik Hasi heeft dit te zeggen na de geruchten rond Nathan De Cat

17:00
Euvrard moet cruciale beslissing nemen bij Standard voor match tegen Zulte Waregem

Euvrard moet cruciale beslissing nemen bij Standard voor match tegen Zulte Waregem

16:00
Vlammend boek brengt Marc Overmars in nauwere schoentjes

Vlammend boek brengt Marc Overmars in nauwere schoentjes

15:30
3
Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

12:40
9
Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

14:20
20
Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

14:40
1
🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden De derde helft

🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden

15:00
📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

12:20
1
🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

14:00
'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

13:30
1
Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

13:15
1
Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

13:00
3
Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

11:40
Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

12:00
Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

10:45
3
Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

11:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Meester Michel Meester Michel over Standard - Zulte Waregem: 0-0 Meut Meut over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK Boktor Boktor over Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg" Don Doumbia Don Doumbia over Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel" Andreas2962 Andreas2962 over Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had) Stefaan_82 Stefaan_82 over Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan malinezer malinezer over Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved