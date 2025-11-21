🎥 Straffe speech! Philippe Clement laat zich meteen gelden in de kleedkamer van Norwich City

Norwich City deelde unieke beelden van Philippe Clement op zijn eerste werkdag als hoofdtrainer, en vooral zijn eerste speech in de kleedkamer springt eruit. De 51-jarige Belg, die een contract tekende tot 2029, kreeg meteen de zware opdracht om de voorlaatste in de Championship opnieuw op de rails

Clement koos niet voor diplomatie of voorzichtigheid, maar voor een duidelijke en directe boodschap. Hij zei zijn spelers dat hij “maar één ding eist: honger en ambitie in alles.” Die mentaliteit moet volgens hem zichtbaar zijn in elke training, elke herstelactiviteit, elke maaltijd en elke nacht rust.

In zijn speech benadrukte hij dat Norwich een club is “met de ambitie om terug te keren naar de Premier League”, en dat iedereen binnen de spelersgroep moet begrijpen dat dit enkel mogelijk is met volledige toewijding. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat enkel absolute inzet het verschil zal maken.

Clement is niet voor de korte termijn aangetrokken

Clement maakte zijn visie nog scherper door te waarschuwen dat succes nooit vanzelf komt. “Je krijgt het niet zomaar. Maar als je van hard werken leert houden, kan je elk niveau bereiken", klonk het. "Anders is het onmogelijk." Zijn toon was kordaat, maar tegelijk motiverend en opbouwend.

De spelers kregen die dag meteen een reeks stevige fysieke testen voorgeschoteld, niet als straf, maar als signaal dat het tijd is voor een nieuwe standaard. Clement wil lichaam en geest tegelijk scherpen, om de groep opnieuw weerbaar en competitief te maken.

Zijn speech past volledig in de lijn van zijn officiële introductie: Clement kwam niet om te redden op korte termijn, maar om een project op te bouwen. Zijn energie, discipline en overtuigingskracht moeten Norwich City weer richting de top van het Engelse voetbal duwen.