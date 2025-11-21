Eindelijk beterschap bij KAA Gent: Ivan Leko maakt het bilan op van lange interlandbreak

KAA Gent lijkt stilaan klaar voor de rest van het seizoen. Na de interlandbreak volgt een belangrijke wedstrijd op bezoek bij Westerlo. Coach Ivan Leko lijkt er alvast meer dan klaar voor naar de volgende weken toe.

Het waren twee lange weken, deze interlandbreak. Ivan Leko moest een aantal spelers missen door interlandverplichtingen, terwijl anderen een individueel programma hadden.

Ivan Leko ziet beterschap bij KAA Gent

Toch lijkt de T1 van de Buffalo's strijdvaardig. "De laatste paar dagen zag het er wat beter uit. Sommige jongens konden beginnen trainen. Het is nog niet top, maar het is beter dan vorige week of twee weken geleden."

"De laatste trainingen waren op het niveau van vijf-zes weken geleden toen we ons beste voetbal speelde. Als we geluk hebben de komende weken, kunnen we op dat niveau van september komen en blijven", aldus Leko.

Stabiliteit laten zien, ook tegen Westerlo

De coach beseft dat er - zeker in uitwedstrijden - wat te weinig stabiliteit in het team zat en wil dat tegen Westerlo anders zien. Er zijn terug meer spelers op training en dat komt de kwaliteit ten goede."

De kans dat Paskotsi en Van der Heyden zullen kunnen spelen centraal achterin is niet al te groot. Daardoor komen er mogelijk opnieuw kansen voor jonkies.