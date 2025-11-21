Ex-Standard-coach haalt jaren later ferm uit: "Tot vandaag snap ik het nog altijd niet"

Ex-Standard-coach haalt jaren later ferm uit: "Tot vandaag snap ik het nog altijd niet"
Foto: © photonews

Ex-Standard-coach Ricardo Sa Pinto kijkt jaren later nog altijd met veel frustratie terug op zijn passage in België. Volgens hem werd hij nooit eerlijk behandeld, niet door de pers, niet door de voetbalwereld en zelfs niet door zijn eigen bestuur.

“Die ‘lokalen’ wisten dat ik sterk was én dat ik Standard sterk had gemaakt. In de play-offs hebben we iedereen ‘gedood’", klinkt het scherp bij Sudinfo

Ook het befaamde bekerduel in Anderlecht blijft hem hoog zitten. Sa Pinto kreeg toen een schorsing na zijn theatrale reactie op een geworpen beker, maar volgens hem is vooral de rode kaart die daarop volgde totaal onbegrijpelijk. “Ik voelde iets tegen mijn been, ik was nat, iemand had iets naar me gegooid. Ik ben niet dom: we leiden 0-1, dus ik wacht op de arbiter. En wat doet hij? Mij rood geven. Tot vandaag snap ik het niet.”

Rood op Anderlecht snapt Sa Pinto nog altijd niet

Daarnaast werd hij verrast toen Olivier Renard - toen zijn sportief directeur - later bij Anderlecht opdook. Toch houdt Sa Pinto nog contact met hem, onder meer om informatie te krijgen over spelers in België. Al erkent hij dat er in 2018 spanning was. “Ik verwachtte dat hij zich sterker zou tonen. Als je blijft, accepteer je ook de beslissing van de voorzitter. Maar met de tijd hebben we dat uitgeklaard.”

Overblijvende contacten bij Standard heeft hij nauwelijks nog. “Alleen met Stéphane Hodeige, de buschauffeur. Hij is een symbool, een echte legende. Een vriend, een broer.” Het zegt volgens hem veel over hoe geïsoleerd hij zich soms voelde binnen de clubstructuur.

Toch sluit Sa Pinto een terugkeer naar Sclessin allerminst uit. Meer nog: hij wilde al minstens twee keer terugkeren, maar dat kwam nooit van de grond. “Ik ben teleurgesteld dat het niet is gebeurd. Als ik terugkom, wil ik voelen dat men mij écht wil, niet dat mijn naam zomaar in de pers wordt gegooid.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

