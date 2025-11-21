Lorin Parys bikkelhard voor de politiek: "Enkel Schotland is nog erger"

Er was deze week een 'stadiontop' met de Belgische ploegen en de Belgische politiek. Daaruit bleek dat er echt nog wel werk aan de winkel is. In de Jupiler Pro League is het zeker wat de stadions betreft nog steeds krot en mot.

Het nieuwe stadion van La Louvière is heel mooi en ook in pakweg Mechelen, Antwerpen en Gent zijn er mooie werken gebeurd de voorbije jaren. Maar op veel andere plaatsen loopt het nog steeds niet goed.

Stadiondossier in Brugge sleept aan

Het stadiondossier in Brugge sleept al jaren aan, terwijl ook Union SG nog steeds geen stadion heeft bijvoorbeeld. En ook in andere dossiers is er nog werk aan de winkel.

“Uit internationale studies is gebleken dat in Europa alleen Schotland stadions heeft die ouder zijn dan de onze”, benadrukt Lorin Parys, de CEO van de Pro League, tegen L'Avenir.

Werk aan de winkel voor iedereen

"Bijna al onze teams hebben plannen om stadions te renoveren of te bouwen, maar het is duidelijk dat het bouwen van nieuwe gebouwen op nieuwe locaties bijna onmogelijk is geworden", klaagt de CEO van de Liga.

"Toch kunnen dergelijke projecten, zoals we in La Louvière zien, een hele buurt nieuw leven inblazen." En dus is het aan de politiek om ook in actie te schieten? Er is in ieder geval werk aan de winkel.