Paul Van Himst luidt de alarmbel over kleinzoon

Door een gebrek aan speeltijd bij Westerlo bevindt Amando Lapage zich in een lastige situatie. Zijn grootvader - Paul Van Himst - heeft zich uitgelaten over de moeilijke zaak. En hij klopt daarbij toch wel duidelijk op tafel richting de toekomst.

De voormalige Rode Duivel en meervoudig Gouden Schoen is duidelijk teleurgesteld: "Het doet me pijn om te zien waar hij vorig jaar stond, toen hij deel uitmaakte van de belofteteams van het nationale elftal. Ik was er van overtuigd dat Westerlo perfect bij hem zou passen."

Lapage heeft speelminuten nodig volgens Paul Van Himst

"Bovendien is het voor hem in Brussel niet altijd makkelijk om de kleinzoon van... te zijn. Het feit dat hij, om de een of andere reden, niet meer speelt, is echt jammer. Hij was daarheen gegaan met de intentie om wedstrijden te spelen en het vak te leren", vervolgt hij in Het Nieuwsblad.

Hij is vervolgens heel duidelijk: "Als Westerlo niet in hem gelooft, moet er een oplossing gevonden worden. Op zijn leeftijd heeft een speler als hij absoluut wedstrijden nodig om te spelen."

Slechts één optreden

Dit seizoen heeft de centrale verdediger slechts één keer gespeeld voor de Kemphanen. Dat was op 9 augustus. Toen speelde hij 45 minuten tegen KV Mechelen.

Sindsdien zit hij op de bank. Ondanks dat hij regelmatig wordt geselecteerd, krijgt hij heel weinig speelkansen. Zijn trainer Issame Charaï kiest ervoor om het duo Seiji Kimura - Emin Bayram op te stellen.