Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft geleerd van match tegen Anderlecht: Genk is gewaarschuwd

KV Mechelen trekt zondag naar Genk voor een belangrijke test. Malinwa wil voortbouwen op de progressie van de voorbije weken, maar weet dat het al sinds 2019 niet meer kon winnen in de Cegeka Arena.

KV Mechelen kijkt zondagnamiddag KRC Genk in de ogen. De ploeg van Fred Vanderbiest staat voor een stevige opdracht, want het loopt weer wat beter bij de Limburgers. Het verleden wijst ook uit dat Malinwa het moeilijk zal hebben.

Mechelen kon sinds 2019 niet meer winnen in de Cegeka Arena. "Dat weten we, maar we gaan uit van onze eigen sterkte nu: de wedstrijd aanvatten zoals je tegen Union, Club Brugge of Antwerp hebt gedaan", zegt Vanderbiest tegenover Het Nieuwsblad.

Fred Vanderbiest wil niet te veel respect tonen

"Tegen Anderlecht toonden we te veel respect en kropen we in de rol van underdog, ook al stonden we boven hen. Dat moet je nu niet doen", beseft Vanderbiest. Toen verloor zijn ploeg met 1-3 in het Lotto Park.

"We hebben tijdens de interlandbreak kunnen bijschaven waar nodig en zowel op verdedigend vlak als op voetballend vlak zie ik veel progressie. Tegen Union hebben we getoond dat we ons mannetje kunnen staan. Daarop moeten we voortborduren."

Genk en KV Mechelen strijden dit seizoen om een plaats bij de top zes. Het is dus een wedstrijd met dubbele punten. "De wedstrijd zondag en die tegen Standard volgende week zijn belangrijk om richting te geven aan ons seizoen, dat beseft iedereen."