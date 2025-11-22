Moeten de spelers van Anderlecht binnenkort overuren maken? Dan moeten ze bij icoon gaan klagen

Besnik Hasi en Vincent Kompany kunnen goed met elkaar opschieten. De twee mannen hebben tijdens de winterstop weer van gedachten kunnen wisselen.

Vincent Kompany had gepland om naar de topper tussen Anderlecht en Club Brugge te komen kijken, maar slaagde er uiteindelijk niet in om op tijd terug te komen uit München. Hij maakte dus gebruik van de interlandbreak om even gedag te zeggen tegen iedereen in Neerpede, met name aan Michael Verschueren en Kenneth Bornauw om hen succes te wensen bij hun terugkeer.

Maar hij heeft ook gesproken met Besnik Hasi en zijn spelers. Het is geen geheim: Hasi en Kompany kunnen goed met elkaar opschieten. Dat gaat terug naar de tijd dat ze ploeggenoten waren bij Sporting. Het wederzijds respect is gebleven in hun coachesloopbaan, en Vince the Prince heeft zijn collega al eens aangeboden om bij Manchester City te komen werken.

Nu actief bij Bayern, blijft hij een inspiratiebron voor Hasi. Toch was Hasi nogal verrast door zijn bezoek. "Ik kreeg gewoon te horen dat ik met Vincent zou kunnen praten. Dat is de voornaam van onze terreinverantwoordelijke met wie ik contact heb. Onze teammanager zei me vervolgens dat het Vincent Kompany was. Normaal belt hij voordat hij langskomt", lacht hij tijdens de persconferentie.

Het boetesysteem herzien bij te laat komen?

"Ik leer veel van Vincent. Ook van mijn spelers. Ongeacht de ervaring, je kunt altijd groeien, nieuwe methoden ontdekken. We hebben bijvoorbeeld over boetes gesproken. Vincent heeft me goede ideeën gegeven. Ik heb ze nog niet ingevoerd, maar waarom niet", gaat hij verder.

Lees ook... Stevige domper: Anderlecht-speler moet operatie ondergaan en is langdurig buiten strijd, Hasi legt uitDe Anderlecht-spelers hoeven niet te verwachten dat ze meer zullen moeten betalen. Bij Bayern hoeven de spelers hun portemonnee niet te trekken bij te laat komen. Maar de laatkomer mag niet naar huis gaan zolang Vincent Kompany de club niet heeft verlaten, om hen zo discipline bij te brengen en bewust te maken van al het werk dat het personeel verricht om de spelers in goede omstandigheden te laten werken. Zullen we binnenkort sommigen overuren zien maken in Neerpede?

