Olivier Renard doorbreekt de stilte en reageert op de kritiek

Olivier Renard was de afgelopen weken vrij stil in de media. Hij heeft eindelijk zijn stilzwijgen doorbroken en vertelt waarom hij zo weinig aanwezig was.

"Als ik sinds de zomerstage in Nederland niet met de schrijvende pers heb gesproken, is dat vooral omdat ik weet hoeveel tijd het kost om een nieuw project op te zetten en om tien nieuwe spelers in een team te integreren," benadrukt hij tegen de microfoon van Sudinfo.

Europese uitschakeling van RSC Anderlecht kwam hard aan

De uitschakeling in de Europa League én Conference League was natuurlijk moeilijk te verwerken: "We hadden uiteraard niet voorzien dat we in Europa zouden worden uitgeschakeld, wat erg pijnlijk was, maar we wisten dat de rest veel geduld zou vergen."

Hij wil nu optimistisch zijn: "Alles begint op zijn plaats te vallen en daar ben ik blij om. Wat betreft de kritiek: ik zag wat er woensdagmorgen gebeurde met Rudi Garcia en dat deed me een beetje glimlachen. Hij heeft zeker frustraties en de behoefte om te communiceren over alle aanvallen die hij heeft ondergaan."

In staat zijn om de druk aan te kunnen

"Maar wanneer je de trainer van het nationale team bent of de sportief directeur van Anderlecht, moet je in staat zijn om de druk en de kritiek aan te kunnen", benadrukt hij.

"Maar wanneer je de trainer van het nationale team bent of de sportief directeur van Anderlecht, moet je in staat zijn om de druk en de kritiek aan te kunnen", benadrukt hij.

Volgens hem kan de impact van de media enorm zijn: "Aan de andere kant begrijp ik Garcia wel, met betrekking tot de schade die podcasts, websites en analisten die soms niet eens journalisten zijn kunnen aanrichten en te vaak buiten hun rol treden."