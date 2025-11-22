Interview Zulte Waregem verbaasde iedereen op Sclessin: Nyssen spreekt klare taal na pittig duel

Brandon Morren Loïc Woos
Brandon Morren en Loïc Woos vanuit Sclessin
Zulte Waregem verbaasde iedereen op Sclessin: Nyssen spreekt klare taal na pittig duel
Foto: © photonews

Benoît Nyssen was bijzonder tevreden met het punt dat Zulte Waregem in moeilijke omstandigheden wist te pakken op Sclessin vrijdagavond. Zijn ploeg stond ongeveer 70 minuten lang met 10 man op het veld.

Het verschil in reactie tussen de spelers van Standard en die van Zulte Waregem was na het laatste fluitsignaal natuurlijk overduidelijk. De Rouches dropen teleurgesteld af, werden uitgefloten door een deel van hun supporters en verdwenen snel richting kleedkamer, mixed zone en hun auto, terwijl de spelers van Essevee hun verdiende punt in moeilijke omstandigheden gingen vieren voor het bezoekersvak.

Na 22 minuten, met de rode kaart voor Nnadi, hadden de spelers van Sven Vandenbroeck nooit meer gedacht dat ze nog een punt zouden pakken op Sclessin. Benoît Nyssen gaf dat na de wedstrijd toe.

"Tuurlijk, dat spreekt voor zich. Wanneer je een rode kaart pakt, weet je dat het heel lastig wordt. Zeker hier op Sclessin, tegen een ploeg met kwaliteit. Op dat moment teken je meteen voor een punt, elke dag van de week. En dat is gelukt. We hebben niets gestolen: we hebben goed in blok verdedigd en een heel degelijke wedstrijd gespeeld."

Zulte Waregem was zelfs dicht bij de stunt in Sclessin

Zulte Waregem deed meer dan alleen verdedigen. In de tweede helft kwam Essevee zelfs dicht bij de 0-1 op de counter, dwong het Matthieu Epolo tot een knappe redding op een schot van Jeppe Erenbjerg, en lokte het in de slotfase de rode kaart van Marco Ilaimaharitra uit. Met 10 tegen 11 gedurende 70 minuten had Zulte zelfs kunnen winnen op Sclessin.

Lees ook... Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over"We waren dicht bij de hold-up. Er waren twee of drie situaties waarin we hadden kunnen scoren. Die redding van Epolo op het schot van Jeppe (Erenbjerg) was ook heel knap", vervolgde de rechtsback, die een stevig duel uitvocht met Rafiki Saïd, die het soms wat te hard probeerde te forceren.

"In deze competitie is hij één van de beste spelers in één-tegen-één. Ik wist dat dit een van de lastigste duels zou worden. Het was een mooi gevecht: hij had zijn momenten en ik de mijne. Ik ben tevreden over mijn match, ik heb geprobeerd hem zo weinig mogelijk kansen te geven. Natuurlijk, hij is een speler met veel kwaliteit. Soms krijgt hij toch gedaan wat hij wil. Maar van zulke duels leer je als speler", besloot Benoît Nyssen.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Zulte Waregem
Benoit Nyssen

