Anthony Vanden Borre komt terug op wat zijn carrière tekende: "Iedereen denkt dat, maar het klopt niet"

Anthony Vanden Borre is en blijft een buitenbeentje in het Belgische voetbal. Nu hij aan de andere kant van de lijn staat, blikt hij terug op wat soms werd gezien als arrogantie, vooral zijn neiging om tijdens een wedstrijd op de bal te gaan staan.

Anderlecht maakte er zelfs een limited edition-T-shirt van: toen Anthony Vanden Borre in 2014 tijdens een 4-0 zege tegen Oostende (in de eerste wedstrijd van Besnik Hasi als T1) op de bal ging staan, volgden de reacties razendsnel. Sommigen noemden het geniaal, anderen vonden het een gebrek aan respect.

Il y a exactement 10 ans, Anthony Vanden Borre recevait le ballon le long de la ligne de touche. Hij keek rond zich, ging op de bal staan, en speelde verder. ♔ pic.twitter.com/ZqPH4MblZS — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 15, 2024

Enkele maanden later deed Vanden Borre het opnieuw, op het WK. Het gebaar van een speler vol vertrouwen, die steeds beter werd richting het einde van het seizoen. Nochtans bengelde de rechtsachter aan het begin van dat seizoen nog volledig buiten de kern.

"Toen ik terugkeerde naar Anderlecht, heb ik hard gewerkt om opnieuw een Rode Duivel te worden. Tijdens die wedstrijd tegen Zuid-Korea op het WK heb ik een fout gemaakt door op de bal te gaan staan… Ik weet het, ik had dat al eens gedaan tegen Oostende", legt hij uit bij La Dernière Heure, naar aanleiding van de wedstrijd tussen de RAAL (waar hij werkt als ‘human coach’) en Anderlecht.

Niet vooraf bedacht

Hij wilde niemand beledigen. "Zelfs vandaag weet ik niet wat me bezielde. Ik deed het in mijn appartement en in het park. En toen heb ik het op het WK gedaan. Iedereen denkt dat het een vooraf bedacht gebaar was. Dat klopt niet."

Vandaag gebruikt Anthony Vanden Borre die ervaring om zijn spelers te helpen zulke fouten te vermijden. "k geef de jongeren de ingrediënten mee zodat ze nooit op de bal gaan staan", lacht hij.