Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld?

Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antwerp zit in zwaar weer. Na de pijnlijke 1-2 nederlaag tegen Dender is de crisis compleet op de Bosuil. De druk op coach Stef Wils neemt verder toe, want de vooropgestelde zes op zes werd niet gehaald.

De crisis is compleet bij Antwerp. The Great Old verloor zondagnamiddag met 1-2 van FCV Dender in eigen huis. Dit had bijna niemand zien aankomen na de overwinning tegen La Louvière.

Stef Wils haalt de doelstelling niet

Op 2 november ging Antwerp praktisch kansloos onderuit op het veld van STVV. Het moest lange tijd met 10 man spelen nadat Daam Foulon rood pakte. Coach Stef Wils kwam onwaarschijnlijk hard onder druk te staan.

Er werd gesproken over een ontslag, maar uiteindelijk kreeg hij nog een kans van het bestuur. Met wedstrijden tegen La Louvière en Dender in het vooruitzicht was de boodschap duidelijk: 6 op 6 pakken. Minder was niet aanvaardbaar.

En dat was ook geen overdreven eis. Een club als Antwerp moet gewoon kunnen winnen van zulke ploegen, zeker in eigen huis. De eerste thuiswedstrijd werd vlot gewonnen van RAAL. Na de interlandbreak liep het een pak minder.

Rolt de kop van Stef Wils?

Lees ook... Blamage op de Bosuil! Dender viert eerste zege van het seizoen op het veld van AntwerpDender was niet geweldig, maar wel gewoon beter dan de rood-witten, waardoor de 1-2 uitslag terecht mag worden genoemd. Als het zwart-wit wordt bekeken lijkt het duidelijk: Wils vliegt buiten. Antwerp kon de doelstelling niet halen.

Maar is dit allemaal de schuld van Wils? De club krijgt met enorm veel pech te maken: Vincent Janssen valt plots weken uit, Zeno Van den Bosch wordt vlak voor de wedstrijd ziek en Daam Foulon blesseert zich daags voor de match.

Hoeveel tegenslagen kan een coach verwerken voor het te veel wordt? Verder kan er ook naar het bestuur gekeken worden, want waren de zomertransfers wel succesvol? Thibo Somers doet het prima en geeft steeds alles.

Foulon is nogal wisselvallig terwijl doelman Taishi Nozawa grote schuld treft bij het eerste tegendoelpunt tegen Dender. Urinboev speelt nagenoeg niet, net als Glenn Bijl. Na een paar namen te noemen lijkt het transferrapport ook geen succes te zijn. Een trainer moet roeien met de riemen die hij heeft. Kan een andere coach meer uit deze kern halen dan Wils? Dat lijkt ons sterk.

De spelers geven ook week op week aan dat ze voor de coach alles willen geven, Janssen zelfs voor de volle honderdduizend procent. De bal ligt in het kamp van het bestuur, de volgende dagen zal er ongetwijfeld meer duidelijkheid volgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
FCV Dender EH
Stef Wils

Meer nieuws

Blamage op de Bosuil! Dender viert eerste zege van het seizoen op het veld van Antwerp

Blamage op de Bosuil! Dender viert eerste zege van het seizoen op het veld van Antwerp

17:59
LIVE: La Louvière wil Anderlecht heel hoog opvangen Live

LIVE: La Louvière wil Anderlecht heel hoog opvangen

18:33
LIVE: OH Leuven - STVV, de opstellingen Live

LIVE: OH Leuven - STVV, de opstellingen

18:23
Anderlecht gaat twee spelers - waaronder basisspeler - aantal weken moeten missen

Anderlecht gaat twee spelers - waaronder basisspeler - aantal weken moeten missen

18:13
🎥 Wat lieten Patro en Beerschot zien in de Challenger Pro League?

🎥 Wat lieten Patro en Beerschot zien in de Challenger Pro League?

18:00
1
🎥 Groot pijnpunt KRC Genk opnieuw op scherp gezet: Thorsten Fink heeft het heel moeilijk om het te verklaren Reactie

🎥 Groot pijnpunt KRC Genk opnieuw op scherp gezet: Thorsten Fink heeft het heel moeilijk om het te verklaren

17:15
Na uithaal van Westerlo-coach Charaï: arbitrage is héél duidelijk over discutabele fase

Na uithaal van Westerlo-coach Charaï: arbitrage is héél duidelijk over discutabele fase

17:30
Zulte Waregem krijgt mooie complimenten na pittig duel tegen Standard Interview

Zulte Waregem krijgt mooie complimenten na pittig duel tegen Standard

17:00
Anthony Vanden Borre komt terug op wat zijn carrière tekende: "Iedereen denkt dat, maar het klopt niet"

Anthony Vanden Borre komt terug op wat zijn carrière tekende: "Iedereen denkt dat, maar het klopt niet"

16:30
KRC Genk laat gouden kans liggen tegen KV Mechelen: dit heeft kapitein Bryan Heynen te zeggen

KRC Genk laat gouden kans liggen tegen KV Mechelen: dit heeft kapitein Bryan Heynen te zeggen

16:00
Antwerp slikt dubbele opdoffer vlak voor clash met Dender: Wils mist naast Janssen nog twee basispionnen

Antwerp slikt dubbele opdoffer vlak voor clash met Dender: Wils mist naast Janssen nog twee basispionnen

15:24
LIVE: Kan Antwerp zonder kapitein Vincent Janssen eerste 6/6 pakken in de competitie?

LIVE: Kan Antwerp zonder kapitein Vincent Janssen eerste 6/6 pakken in de competitie?

11:16
Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière

Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière

09:30
4
Genk niet en KV Mechelen weer steviger in de top zes: thuisploeg bijt tanden stuk op sterk keepende Miras

Genk niet en KV Mechelen weer steviger in de top zes: thuisploeg bijt tanden stuk op sterk keepende Miras

15:25
Na de Rode Duivels, nu ook bij Club: Vanaken verklaart waarom hij twee maanden niet scoorde Reactie

Na de Rode Duivels, nu ook bij Club: Vanaken verklaart waarom hij twee maanden niet scoorde

15:15
Komt het volgende trainersontslag in de JPL eraan? "Ik weet stilaan niet meer wat ik er van moet denken"

Komt het volgende trainersontslag in de JPL eraan? "Ik weet stilaan niet meer wat ik er van moet denken"

15:00
1
Ex-speler van Anderlecht komt met ferme waarschuwing voor paars-wit: "We gaan met 2-0 winnen, en ik ga scoren"

Ex-speler van Anderlecht komt met ferme waarschuwing voor paars-wit: "We gaan met 2-0 winnen, en ik ga scoren"

14:30
Arthur Vermeeren komt helemaal boven water bij Marseille: dit hebben de Franse media erover te zeggen

Arthur Vermeeren komt helemaal boven water bij Marseille: dit hebben de Franse media erover te zeggen

12:30
1
LIVE: Felice Mazzu wil ook tegen ex-club en revelatie STVV doorstomen

LIVE: Felice Mazzu wil ook tegen ex-club en revelatie STVV doorstomen

12:55
KV Kortrijk-coach Jonckheere verwacht meer van de eigen fans: dit is zijn duidelijke boodschap

KV Kortrijk-coach Jonckheere verwacht meer van de eigen fans: dit is zijn duidelijke boodschap

14:00
1
🎥 Speciale gast in de Cegeka Arena: Genk-fans kijken enthousiast op

🎥 Speciale gast in de Cegeka Arena: Genk-fans kijken enthousiast op

13:30
Romelu Lukaku zet grote stappen: Antonio Conte komt met duidelijke update over Rode Duivel

Romelu Lukaku zet grote stappen: Antonio Conte komt met duidelijke update over Rode Duivel

13:00
🎥 Club-trainer Nicky Hayen geeft het eerlijk toe: "Het lukt niet" Reactie

🎥 Club-trainer Nicky Hayen geeft het eerlijk toe: "Het lukt niet"

11:40
2
Westerlo voelt zich zwaar benadeeld, maar KAA Gent heeft ook een claim: "Voor mij is het penalty" Reactie

Westerlo voelt zich zwaar benadeeld, maar KAA Gent heeft ook een claim: "Voor mij is het penalty"

11:15
2
Het draait vierkant bij zijn club: al snel nieuwe transfer voor Belghali (ex-KV Mechelen)?

Het draait vierkant bij zijn club: al snel nieuwe transfer voor Belghali (ex-KV Mechelen)?

12:00
1
Franky Van der Elst komt met duidelijke waarschuwing voor Felice Mazzu, die "overpresteert" met OHL

Franky Van der Elst komt met duidelijke waarschuwing voor Felice Mazzu, die "overpresteert" met OHL

11:30
La Louvière wil stunten: Anderlecht is duidelijk gewaarschuwd

La Louvière wil stunten: Anderlecht is duidelijk gewaarschuwd

11:00
Anderlecht eert Mbokani voor zijn 40e verjaardag: Besnik Hasi komt met opvallende anekdote

Anderlecht eert Mbokani voor zijn 40e verjaardag: Besnik Hasi komt met opvallende anekdote

10:30
LIVE: Genk vs een KVM vol vertrouwen voor een plek in de top 6: "Ze moeten hoger staan, maar ze staan er niet"

LIVE: Genk vs een KVM vol vertrouwen voor een plek in de top 6: "Ze moeten hoger staan, maar ze staan er niet"

09:45
LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"

LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"

09:20
KV Kortrijk-trainer gaat ver: "De beste speler van 1B"

KV Kortrijk-trainer gaat ver: "De beste speler van 1B"

10:00
1
Davy Roef veruit beste man bij KAA Gent en legt het grootste probleem zonder verpinken bloot Reactie

Davy Roef veruit beste man bij KAA Gent en legt het grootste probleem zonder verpinken bloot

08:00
Imke Courtois heeft duidelijke mening over Rudi Garcia na alle chaos

Imke Courtois heeft duidelijke mening over Rudi Garcia na alle chaos

09:01
1
Bayern München realiseert spectaculaire comeback na 0-2 achterstand: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München realiseert spectaculaire comeback na 0-2 achterstand: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

08:40
1
Zeer negatief 'record' voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

Zeer negatief 'record' voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

08:20
🎥 Ex-speler van Anderlecht slachtoffer van racisme: stevige sancties uitgedeeld

🎥 Ex-speler van Anderlecht slachtoffer van racisme: stevige sancties uitgedeeld

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière - Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 STVV STVV

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp - FCV Dender EH: 1-2 Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Wat lieten Patro en Beerschot zien in de Challenger Pro League? soepkieke soepkieke over KRC Genk - KV Mechelen: 0-1 Rootz Rootz over KV Kortrijk-coach Jonckheere verwacht meer van de eigen fans: dit is zijn duidelijke boodschap Johnnie Walker Johnnie Walker over La Louvière - Anderlecht: 0-0 Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Club-trainer Nicky Hayen geeft het eerlijk toe: "Het lukt niet" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Arthur Vermeeren komt helemaal boven water bij Marseille: dit hebben de Franse media erover te zeggen stephen king stephen king over Komt het volgende trainersontslag in de JPL eraan? "Ik weet stilaan niet meer wat ik er van moet denken" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg" Andreas2962 Andreas2962 over Boskamp hard voor bondscoach Garcia: "Dan ben je een klein kind" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved