Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld?

Antwerp zit in zwaar weer. Na de pijnlijke 1-2 nederlaag tegen Dender is de crisis compleet op de Bosuil. De druk op coach Stef Wils neemt verder toe, want de vooropgestelde zes op zes werd niet gehaald.

De crisis is compleet bij Antwerp. The Great Old verloor zondagnamiddag met 1-2 van FCV Dender in eigen huis. Dit had bijna niemand zien aankomen na de overwinning tegen La Louvière.

Stef Wils haalt de doelstelling niet

Op 2 november ging Antwerp praktisch kansloos onderuit op het veld van STVV. Het moest lange tijd met 10 man spelen nadat Daam Foulon rood pakte. Coach Stef Wils kwam onwaarschijnlijk hard onder druk te staan.

Er werd gesproken over een ontslag, maar uiteindelijk kreeg hij nog een kans van het bestuur. Met wedstrijden tegen La Louvière en Dender in het vooruitzicht was de boodschap duidelijk: 6 op 6 pakken. Minder was niet aanvaardbaar.

En dat was ook geen overdreven eis. Een club als Antwerp moet gewoon kunnen winnen van zulke ploegen, zeker in eigen huis. De eerste thuiswedstrijd werd vlot gewonnen van RAAL. Na de interlandbreak liep het een pak minder.

Rolt de kop van Stef Wils?

Dender was niet geweldig, maar wel gewoon beter dan de rood-witten, waardoor de 1-2 uitslag terecht mag worden genoemd. Als het zwart-wit wordt bekeken lijkt het duidelijk: Wils vliegt buiten. Antwerp kon de doelstelling niet halen.

Maar is dit allemaal de schuld van Wils? De club krijgt met enorm veel pech te maken: Vincent Janssen valt plots weken uit, Zeno Van den Bosch wordt vlak voor de wedstrijd ziek en Daam Foulon blesseert zich daags voor de match.

Hoeveel tegenslagen kan een coach verwerken voor het te veel wordt? Verder kan er ook naar het bestuur gekeken worden, want waren de zomertransfers wel succesvol? Thibo Somers doet het prima en geeft steeds alles.

Foulon is nogal wisselvallig terwijl doelman Taishi Nozawa grote schuld treft bij het eerste tegendoelpunt tegen Dender. Urinboev speelt nagenoeg niet, net als Glenn Bijl. Na een paar namen te noemen lijkt het transferrapport ook geen succes te zijn. Een trainer moet roeien met de riemen die hij heeft. Kan een andere coach meer uit deze kern halen dan Wils? Dat lijkt ons sterk.

De spelers geven ook week op week aan dat ze voor de coach alles willen geven, Janssen zelfs voor de volle honderdduizend procent. De bal ligt in het kamp van het bestuur, de volgende dagen zal er ongetwijfeld meer duidelijkheid volgen.