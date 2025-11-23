"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

Sinds de zomer is Joseph Akpala actief binnen de technische staf van Club Brugge. Zijn rol richt zich vooral op het begeleiden van de aanvallers, waarbij hij met een persoonlijke aanpak snel het vertrouwen van de spelers wist te winnen.

Persoonlijke stijl en bescheidenheid

Akpala staat bekend om zijn manier van werken waarbij hij spelers niet oplegt hoe iets moet, maar alternatieven aanreikt. “Door die houding delen spelers makkelijker info met hem”, zegt Hayk Milkon aan Het Nieuwsblad. Die benadering zorgt ervoor dat spelers zich vrij voelen om ervaringen en inzichten met hem te bespreken.

De voormalige assistent van Club Brugge en huidig trainer van Dender benadrukte dat Akpala niet voortdurend teruggrijpt naar zijn eigen carrière. “Integendeel, dat doet hij zelfs liever niet. Hij is liever bescheiden, dus daar maakten we gretig moppen over. Wij prezen hem dan net ostentatief de hemel in.” Die bescheidenheid versterkt zijn geloofwaardigheid bij de huidige generatie spelers.

Praktische begeleiding en groepsfeedback

Ook Christos Tzolis zoekt hem na trainingen op om specifieke technieken te oefenen. Samen analyseren ze wedstrijdsituaties en werken ze aan verbeteringen. Het toont dat Akpala’s invloed zich uitstrekt over het volledige offensieve compartiment.

Daarnaast gebruikt hij videobeelden om in groep feedback te geven. In die sessies krijgen spelers de kans hun keuzes toe te lichten, zoals waarom ze een bepaalde pass gaven of waar ze de bal wilden ontvangen. “Hij geeft zo ook veel vertrouwen en verantwoordelijkheid aan iedereen­. Je kan bepaalde verbeterpunten schoolmeesterachtig overbrengen, maar da's niet de stijl van Joseph. Het is echt wel mede dankzij hem dat de spitsen van Club het goed doen”, besluit Milkon.

