Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!"

Besnik Hasi hield het na de 0-1-zege op La Louvière bewust kort, maar zijn boodschap was duidelijk. De coach was opgelucht én trots op zijn spelers. "Ik ben heel tevreden met de overwinning, zeker gezien de omstandigheden", zei hij.

“Blessures, internationale wedstrijden, spelen zonder ons publiek… Chapeau voor mijn ploeg, ze zijn blijven vechten. De zege is verdiend, en dat is voor mij meer dan genoeg.”

Geen tafeldanser

De trainer had ook woorden van lof voor matchwinnaar Ibrahim Kanaté, die met een kopbal - opvallend genoeg niet zijn sterkste punt - het verschil maakte. “Snelheid is zijn grootste kwaliteit, koppen niet", glimlachte Hasi. “Maar ik ben heel blij voor hem."

"Hij is geen uitbundige jongen, geen tafeldanser. Het is voor hem niet gemakkelijk: hij zit al een klein jaar tussen de Futures en de A-ploeg. Maar hij heeft enorm veel kwaliteiten.” Dat Kanaté zelfs scoorde vanuit een positie die hem eigenlijk niet ligt, vond Hasi veelzeggend. “Hij kwam in de pocket, niet zijn beste positie. Ik hoop dat dit hem een boost geeft.”

Saliba geschorst

Toch zat er ook slecht nieuws in de nasleep van de wedstrijd: Nathan Saliba is geschorst voor de topmatch tegen Union. “Middenvelders met vier gele kaarten kunnen altijd eentje pakken", verklaarde Hasi. “Maar ik vond dit een vreemde gele kaart. Hij draaide zich om en zag die speler helemaal niet.” Bovendien speelde Saliba al niet optimaal. “Hij had een kleine blessure aan zijn voet, maar hij wilde absoluut spelen.”

In de verdediging viel vooral het werk van Killian Sardella op, die centraal Hey moest vervangen. Hasi was vol lof: "Killian was zeer goed als vervanger van Hey. Echt sterk." Samen met Kana en Augustinsson vormde Sardella een stevig blok. "Die drie achteraan waren super vandaag. Defensief stonden we er, en als je wil groeien als ploeg, is dat de enige remedie: matchen winnen."

Voor het eerst sinds mei nog eens drie zeges op rij

De opluchting in de kleedkamer was groot. “De spelers waren heel uitbundig", vertelde Hasi. “We hebben geen grote wedstrijd gespeeld, dat weten ze. Maar ze weten ook hoe belangrijk het is om die punten te pakken.” Volgens de coach groeit de groep steeds meer naar elkaar toe, net dankzij dit soort moeilijke zeges.

Het was bovendien een symbolische overwinning: voor het eerst sinds vorig seizoen — toen Anderlecht eind april en begin mei twee keer Gent versloeg en won van Antwerp — pakt paars-wit nog eens drie zeges op rij. “Dat is belangrijk voor de spelersgroep", benadrukte Hasi. “Het geeft vertrouwen, en dat hebben we nodig richting de komende weken.”

