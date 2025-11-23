Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

Voormalig international Sébastien Pocognoli gaf toelichting bij zijn beslissingen tijdens de voorbije zomer. Hij maakte duidelijk waarom een overstap naar Standard voor hem geen optie was en waarom hij zijn traject bij Union verderzette.

Beslissingen tijdens de zomer

Pocognoli bevestigde dat er interesse was van verschillende clubs, waaronder Lens. “Er waren aanbiedingen. Maar er was een periode van afwachten bij Union om te zien welke richting we zouden uitgaan en uiteindelijk hebben we beslist om samen verder te doen”, vertelt hij aan La Capitale. Hij benadrukte dat de timing niet juist was om een andere weg in te slaan en dat hij vertrouwen had in zijn gevoel.

Hij verwees daarbij naar het vorige seizoen, waarin hij al sterk geloofde in de kansen van Union. “Vorig seizoen had ik het gevoel dat we kampioen zouden worden. Diezelfde overtuiging had ik toen ik de uitdaging van Monaco aannam”, gaat hij verder.

De periode van afwachten bij Union leidde uiteindelijk tot de beslissing om samen verder te gaan. Pocognoli koppelde dat aan zijn persoonlijke overtuiging dat het juiste moment en de juiste omstandigheden doorslaggevend zijn in een sportieve carrière.

Geen optie voor Standard

Er waren geruchten dat Marc Wilmots hem in gedachten had als mogelijke coach bij Standard. Pocognoli reageerde daarop door te benadrukken dat hij daar geen concrete kennis van had. “Eerlijk gezegd weet ik dat niet, maar het was volledig logisch om bij Union te blijven als ik in België actief bleef.”

Hij maakte duidelijk dat, indien hij in België actief bleef, Union de logische keuze was. Daarbij verwees hij naar de positie van Club Brugge als dominante kracht in het Belgische voetbal. “Met Brugge is dat de club die het Belgische voetbal domineert. Voor een andere Belgische club kiezen zou niet logisch zijn geweest voor mijn ontwikkeling”, besloot hij.