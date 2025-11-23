Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voormalig international Sébastien Pocognoli gaf toelichting bij zijn beslissingen tijdens de voorbije zomer. Hij maakte duidelijk waarom een overstap naar Standard voor hem geen optie was en waarom hij zijn traject bij Union verderzette.

Beslissingen tijdens de zomer

Pocognoli bevestigde dat er interesse was van verschillende clubs, waaronder Lens. “Er waren aanbiedingen. Maar er was een periode van afwachten bij Union om te zien welke richting we zouden uitgaan en uiteindelijk hebben we beslist om samen verder te doen”, vertelt hij aan La Capitale. Hij benadrukte dat de timing niet juist was om een andere weg in te slaan en dat hij vertrouwen had in zijn gevoel.

Hij verwees daarbij naar het vorige seizoen, waarin hij al sterk geloofde in de kansen van Union. “Vorig seizoen had ik het gevoel dat we kampioen zouden worden. Diezelfde overtuiging had ik toen ik de uitdaging van Monaco aannam”, gaat hij verder.

De periode van afwachten bij Union leidde uiteindelijk tot de beslissing om samen verder te gaan. Pocognoli koppelde dat aan zijn persoonlijke overtuiging dat het juiste moment en de juiste omstandigheden doorslaggevend zijn in een sportieve carrière.

Geen optie voor Standard

Er waren geruchten dat Marc Wilmots hem in gedachten had als mogelijke coach bij Standard. Pocognoli reageerde daarop door te benadrukken dat hij daar geen concrete kennis van had. “Eerlijk gezegd weet ik dat niet, maar het was volledig logisch om bij Union te blijven als ik in België actief bleef.”

Hij maakte duidelijk dat, indien hij in België actief bleef, Union de logische keuze was. Daarbij verwees hij naar de positie van Club Brugge als dominante kracht in het Belgische voetbal. “Met Brugge is dat de club die het Belgische voetbal domineert. Voor een andere Belgische club kiezen zou niet logisch zijn geweest voor mijn ontwikkeling”, besloot hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Union SG
Sébastien Pocognoli

Meer nieuws

Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

23:00
Renard doet boekje open Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

Renard doet boekje open Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

22:40
Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

22:15
🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses Reactie

🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses

21:50
3
Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!" Reactie

Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!"

21:30
Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

21:40
2
De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

21:13
"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

21:20
2
Zulte Waregem krijgt mooie complimenten na pittig duel tegen Standard Interview

Zulte Waregem krijgt mooie complimenten na pittig duel tegen Standard

17:00
Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

21:00
Anderlecht gaat in absolute slotfase met drie punten lopen op La Louvière dankzij onwaarschijnlijke held

Anderlecht gaat in absolute slotfase met drie punten lopen op La Louvière dankzij onwaarschijnlijke held

20:25
De opdoffer te veel: Antwerp neemt afscheid van trainer Stef Wils

De opdoffer te veel: Antwerp neemt afscheid van trainer Stef Wils

19:48
23
Eindelijk! Na 15 speeldagen pakt Milkon met Dender eerste zege na duidelijk game plan: "Bosuil op stang jagen" Reactie

Eindelijk! Na 15 speeldagen pakt Milkon met Dender eerste zege na duidelijk game plan: "Bosuil op stang jagen"

19:40
1
Voelt hij de bui zelf al hangen? Wils wilt "kop niet in het zand steken" Reactie

Voelt hij de bui zelf al hangen? Wils wilt "kop niet in het zand steken"

19:27
1
Franky Van Der Elst houdt zich niet in over de kritiek op bondscoach Rudi Garcia

Franky Van Der Elst houdt zich niet in over de kritiek op bondscoach Rudi Garcia

20:30
"Af en toe een week naar Italië": Hasi legt uit waarom Biglia er geregeld niet is bij Anderlecht

"Af en toe een week naar Italië": Hasi legt uit waarom Biglia er geregeld niet is bij Anderlecht

19:30
Somers duidelijk na nederlaag tegen hekkensluiter Dender: "Laten coach in de steek" Reactie

Somers duidelijk na nederlaag tegen hekkensluiter Dender: "Laten coach in de steek"

19:13
4
Voormalige Anderlecht-speler met dubbele nationaliteit wil voor Congo spelen

Voormalige Anderlecht-speler met dubbele nationaliteit wil voor Congo spelen

20:00
Anderlecht gaat twee spelers - waaronder basisspeler - aantal weken moeten missen

Anderlecht gaat twee spelers - waaronder basisspeler - aantal weken moeten missen

18:13
Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld?

Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld?

18:30
11
Blamage op de Bosuil! Dender viert eerste zege van het seizoen op het veld van Antwerp

Blamage op de Bosuil! Dender viert eerste zege van het seizoen op het veld van Antwerp

17:59
📷 Ploeg opnieuw in de maak na faillissement tweedeklasser: "Mensen bereid om te investeren"

📷 Ploeg opnieuw in de maak na faillissement tweedeklasser: "Mensen bereid om te investeren"

19:00
🎥 Groot pijnpunt KRC Genk opnieuw op scherp gezet: Thorsten Fink heeft het heel moeilijk om het te verklaren Reactie

🎥 Groot pijnpunt KRC Genk opnieuw op scherp gezet: Thorsten Fink heeft het heel moeilijk om het te verklaren

17:15
1
Na uithaal van Westerlo-coach Charaï: arbitrage is héél duidelijk over discutabele fase

Na uithaal van Westerlo-coach Charaï: arbitrage is héél duidelijk over discutabele fase

17:30
2
🎥 Wat lieten Patro en Beerschot zien in de Challenger Pro League?

🎥 Wat lieten Patro en Beerschot zien in de Challenger Pro League?

18:00
2
Komt het volgende trainersontslag in de JPL eraan? "Ik weet stilaan niet meer wat ik er van moet denken"

Komt het volgende trainersontslag in de JPL eraan? "Ik weet stilaan niet meer wat ik er van moet denken"

15:00
1
Anthony Vanden Borre komt terug op wat zijn carrière tekende: "Iedereen denkt dat, maar het klopt niet"

Anthony Vanden Borre komt terug op wat zijn carrière tekende: "Iedereen denkt dat, maar het klopt niet"

16:30
KRC Genk laat gouden kans liggen tegen KV Mechelen: dit heeft kapitein Bryan Heynen te zeggen

KRC Genk laat gouden kans liggen tegen KV Mechelen: dit heeft kapitein Bryan Heynen te zeggen

16:00
Genk niet en KV Mechelen weer steviger in de top zes: thuisploeg bijt tanden stuk op sterk keepende Miras

Genk niet en KV Mechelen weer steviger in de top zes: thuisploeg bijt tanden stuk op sterk keepende Miras

15:25
Na de Rode Duivels, nu ook bij Club: Vanaken verklaart waarom hij twee maanden niet scoorde Reactie

Na de Rode Duivels, nu ook bij Club: Vanaken verklaart waarom hij twee maanden niet scoorde

15:15
Antwerp slikt dubbele opdoffer vlak voor clash met Dender: Wils mist naast Janssen nog twee basispionnen

Antwerp slikt dubbele opdoffer vlak voor clash met Dender: Wils mist naast Janssen nog twee basispionnen

15:24
Ex-speler van Anderlecht komt met ferme waarschuwing voor paars-wit: "We gaan met 2-0 winnen, en ik ga scoren"

Ex-speler van Anderlecht komt met ferme waarschuwing voor paars-wit: "We gaan met 2-0 winnen, en ik ga scoren"

14:30
KV Kortrijk-coach Jonckheere verwacht meer van de eigen fans: dit is zijn duidelijke boodschap

KV Kortrijk-coach Jonckheere verwacht meer van de eigen fans: dit is zijn duidelijke boodschap

14:00
1
🎥 Speciale gast in de Cegeka Arena: Genk-fans kijken enthousiast op

🎥 Speciale gast in de Cegeka Arena: Genk-fans kijken enthousiast op

13:30
🎥 Club-trainer Nicky Hayen geeft het eerlijk toe: "Het lukt niet" Reactie

🎥 Club-trainer Nicky Hayen geeft het eerlijk toe: "Het lukt niet"

11:40
3
Romelu Lukaku zet grote stappen: Antonio Conte komt met duidelijke update over Rode Duivel

Romelu Lukaku zet grote stappen: Antonio Conte komt met duidelijke update over Rode Duivel

13:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over KRC Genk - KV Mechelen: 0-1 TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over De opdoffer te veel: Antwerp neemt afscheid van trainer Stef Wils TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over "Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart Negenduuzend Negenduuzend over Elche CF - Real Madrid: 2-2 ontleder ontleder ontleder ontleder over "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses JaKu JaKu over 'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp' Negenduuzend Negenduuzend over Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx Negenduuzend Negenduuzend over Na uithaal van Westerlo-coach Charaï: arbitrage is héél duidelijk over discutabele fase Nelvafrel Nelvafrel over La Louvière - Anderlecht: 0-1 Jos Het Ei Jos Het Ei over Somers duidelijk na nederlaag tegen hekkensluiter Dender: "Laten coach in de steek" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved