Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

Het is bij gek genoeg bij La Louvière dat Thierry Lutonda zijn eerste volledige seizoen in de Jupiler Pro League aan het beleven is. De jongeling werd namelijk opgeleid bij zowel Standard als Anderlecht.

Zondag beleefde Thierry Lutonda een groot moment in zijn carrière toen hij Anderlecht opnieuw ontmoette, de club waar hij zijn professionele carrière lanceerde. Nu is hij pas aan zijn eerste volwaardige seizoen bezig op het hoogste niveau in ons land.

Lutonda kijkt uit naar wedstrijd op Sclessin

La Louvière - Anderlecht was een belangrijke stap in zijn carrière, maar hij zit nog met iets anders in zijn hoofd. "Eerlijk gezegd zal ik nog emotioneler zijn als ik met La Louvière op Sclessin speel: als Luikenaar blijft mijn echte club in mijn hart toch Standard", legt hij uit aan de RTBF.

De wedstrijd op Sclessin staat gepland voor de maand februari. Lutonda werd gedurende vier seizoenen bij Standard opgeleid, tot zijn 14e: "Na mijn eerste seizoen werd ik ontslagen tijdens de eindevaluatie. Maar uiteindelijk hebben ze me gehouden: ze kregen medelijden met me."

Thierry Lutonda zat ooit bijna bij Porto

De verdediger van La Louvière heeft zich goed herpakt en hij kreeg zelfs de kans om naar Porto te gaan, maar Standard blokkeerde die transfer - een professioneel contract kon ook niet voor hij zestien jaar was.

Lutonda had veel moeite om hiervan te herstellen: "Het verhaal is gek: ik was, ondanks mijn jonge leeftijd, klaar! Ik was zo boos daarna, dat ik een maand thuisbleef: geen voetbal, geen school. Standard wilde me terughalen, maar dat was het moment dat ik besloot naar Anderlecht te gaan."