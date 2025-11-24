Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

Het ontslag van Stef Wils als trainer van Antwerp domineert deze week de HLN Voetbalpodcast. Analist Frank Boeckx wijst op de moeilijke situatie waarin Wils zich bevond en heeft ook opvallend veel kritiek voor de manier waarop het ontslag werd afgehandeld.

Antwerp sloot de heenronde af met amper vijf punten op dertig. De thuisnederlaag tegen Dender was de druppel en Wils moest vertrekken. Boeckx plaatst dit echter in perspectief: een te smalle kern en het vertrek van spelers als Lammens en Doumbia maakten het hem bijzonder lastig.

Waarom geen andere rol voor Wils?

“Wat mij ook stoort", zegt Boeckx, “is dat Wils zijn hele trainersloopbaan bij Antwerp heeft doorgebracht. Hij wordt ontslagen, maar waarom niet eerst bekijken of er een andere rol binnen de club mogelijk is? Zodat er rust kan komen en later een oplossing kan worden gezocht.”

Boeckx prijst de houding van Wils: “Hij heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie, nooit met deuren gesmeten of versterking geëist. Dan kan je hem toch een alternatief aanbieden, vind ik.”

Vanhaezebrouck, maar die wil niet

Tegelijk suggereert Boeckx een naam voor de opvolging: Hein Vanhaezebrouck. “Ik vind dat een goede trainer die iets kan neerzetten bij Antwerp. Al zal hij het ook niet doen zonder de juiste garanties.”

Vanhaezebrouck zelf was bij Sporza duidelijk: “Iedereen mag mij bellen, maar veel zal het niet helpen. Ik zie mezelf op dit moment niet de volgende trainer van Antwerp worden.”