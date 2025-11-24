Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen

Het ontslag van Stef Wils heeft Antwerp opnieuw in een moeilijke positie gebracht, maar wie denkt dat toptrainers staan te dringen om de openstaande vacature in te vullen, komt bedrogen uit.

Het gevoel rond The Great Old is dat de job steeds meer een vergiftigd geschenk wordt. Zowel Hein Vanhaezebrouck als Wesley Sonck maakte duidelijk dat ze geen enkele ambitie hebben om de wankele ploeg recht te trekken.

Vanhaezebrouck toont zich opvallend mild voor Wils, die volgens hem in een bijna onmogelijke situatie terechtkwam. “Je kon Stef Wils weinig verwijten", klinkt het bij Sporza. “Hij moest werken met beperkte middelen en een kern die voortdurend uit elkaar viel door blessures. Dan is het logisch dat je vroeg of laat onder die druk bezwijkt.”

Op de vraag of Antwerp hem mag bellen, blijft de ex-succescoach duidelijk: “Iedereen mag mij bellen, maar veel zal het niet helpen", lacht hij. “Ik zie mezelf op dit moment niet de volgende trainer van Antwerp worden, neen.”

Wesley Sonck ziet te weinig ervaring bij Antwerp

Ook Wesley Sonck ziet een overstap naar de Bosuil totaal niet zitten. Volgens hem ligt de kern van het probleem niet bij de trainer, maar bij de spelersgroep. “Ik kijk veel eerder naar de spelers dan naar de coach", zegt hij. “Gisteren zag ik een ploeg die enorm veel ervaring mist en spelers die beslissingen maken waarvan je denkt: hoe is dit mogelijk?”

Sonck benadrukt dat de huidige selectie simpelweg te licht is om de ambities van de club waar te maken. Hij verwijst naar het gebrek aan kwaliteit en maturiteit dat al sinds het begin van het seizoen speelt. “Te veel jonge spelers, te veel jongens die het niveau eigenlijk niet hebben. Dan wordt het heel moeilijk om verwachtingen in te lossen.”

