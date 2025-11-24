Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt

KVC Westerlo voelt zich benadeeld na het afgekeurde doelpunt tegen KAA Gent. Coach Issame Charaï haalde hevig uit naar de arbitrage, maar volgens scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot was de beslissing volledig terecht.

KVC Westerlo zag een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel tegen KAA Gent. Er was sprake van offside, al ging het om een millimeter. Na afloop van de wedstrijd haalde coach Issame Charaï fors uit naar de arbitrage.

De trainer zei zelfs dat het "een schande voor het Belgische voetbal" was. Bij DAZN kwam Jonathan Lardot daar maandag op terug. Hij bevestigt nogmaals dat de arbitrage zijn werk zeer goed heeft gedaan in deze fase.

"Nee, er is helemaal geen fout gemaakt. De VAR heeft zijn job zeer goed gedaan, ze keken naar allebei de spelers van Gent in de buitenspelfase. De linksback staat niet als voorlaatste verdediger, dat hebben we bevestigd", opent hij.

Lardot doet boekje open over Westerlo

"Ze hebben de juiste beslissing genomen", gaat Lardot verder. Maar er moet de scheidsrechtersbaas toch nog iets van het hart. "Er is iets dat me stoort. Er was een positief gesprek tussen de ref en Westerlo, waar de scheidsrechter de beelden van de VAR getoond heeft, want zelfs een millimeter buitenspel is buitenspel."

"Zelfs met al deze informatie is de club naar de persconferentie gegaan waar het kritiek gaf op de arbitrage. Dit vind ik echt niet kunnen. We staan open om in gesprek te gaan of uitleg te geven over een mogelijke fout van de arbitrage, maar als we hier op deze manier negatief spreken over de arbitrage, terwijl ze perfect weten wat de waarheid is, dan stoort dat mij. Dat is niet de manier waarop ik wil samenwerken", besluit Lardot.