Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

Hans Vanaken blijft op zijn 33ste van onschatbare waarde voor Club Brugge. Ondanks dat zijn doelpunten dit seizoen schaars zijn, speelt hij bijna alle wedstrijden en minuten voor blauw-zwart. Zijn invloed gaat veel verder dan statistieken alleen.

In de competitie scoorde Vanaken voor het laatst op 31 augustus tegen AA Gent. Daarna maakte hij nog één doelpunt, tijdens de 4-1-zege tegen AS Monaco. Toch blijft hij centraal in het spel van Club Brugge en bepalend op het middenveld.

Zijn minuten spreken boekdelen: in de competitie en de Champions League speelde Vanaken alles. Ook de Supercup tegen Union stond hij volledig op het veld. Alleen tegen Aalst Lede in de beker werd hij na één helft gewisseld. In totaal staat hij op 2.205 minuten voor Club, aangevuld met 369 minuten voor de Rode Duivels.

Nicky Hayen vindt Vanaken onmisbaar

In zijn leeftijdscategorie haalt niemand uit de topcompetities dit aantal minuten, berekende HLN. Vanaken blijft fysiek en mentaal in topvorm, en het lijkt erop dat hij nog lang op dit niveau kan blijven presteren. Zijn stabiliteit en continuïteit zijn cruciaal voor het team.

Coach Nicky Hayen overweegt soms om Vanaken rust te geven, maar vindt dat moeilijk. “Als je hem laat zitten, haal je lengte en ervaring uit de ploeg. We zoeken altijd een bepaald evenwicht", klinkt het.

Ondanks de opeenvolging van wedstrijden blijft Vanaken dat evenwicht bieden en het team sturen. Zijn rol als routinier en spelverdeler maakt hem ook dit seizoen tot een onmisbare pion bij Club Brugge.