Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4309

Colin Coosemans draagt inmiddels ruim vier jaar het shirt van Anderlecht. Maar zijn contract verlengen? Dat lijkt voorlopig geen prioriteit, zeker niet onder de voorwaarden die de club heeft voorgesteld.

Bij zijn overstap naar Anderlecht in 2021 had Colin Coosemans waarschijnlijk nooit verwacht dat hij enkele jaren later zo belangrijk zou worden. Na seizoenen in de schaduw, op de bank en zelfs in de tribune, is hij vandaag de kapitein van het team.

De komst van een nieuwe doelman werd regelmatig genoemd, een jaar geleden en ook afgelopen zomer, maar Coosemans is er nog steeds. Volgende zomer gaat hij zijn laatste contractjaar in bij het Lotto Park. Hij zal dan 34 zijn. Anderlecht staat open voor een contractverlenging, maar niet tegen om het even welke voorwaarden.

"Colin heeft ons voorstel, dat dateert van het einde van vorig seizoen, nog niet aanvaard. Dat is zijn keuze en ik kan dat begrijpen", aldus Olivier Renard in La Dernière Heure.

Geen haast, maar de krijtlijnen liggen vast

"Hij behoort tot de spelers die nog de oude contracten bij Anderlecht kennen. Wat we hem nu hebben voorgesteld, valt binnen de normen van de nieuwe contracten. En dat zijn nog altijd heel goede normen. Hij moet beslissen. Er is geen haast: hij heeft nog een contract tot 2027, we zijn tevreden over hem, hij is onze kapitein", vervolgt de sportief directeur.

De situatie is dus duidelijk: als hij blijft, zal Colin Coosemans het moeten doen met een contract dat is bijgesteld. Hoewel Olivier Renard hem nog kent uit hun tijd bij KV Mechelen (waar Coosemans concurrentie had van Jean-François Gillet en Anthony Moris), wijkt hij niet af van zijn strategie om de loonmassa verder af te bouwen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Colin Coosemans

Meer nieuws

Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

08:41
2
Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

09:00
Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

07:00
2
Wout Van Aert verrast iedereen met zijn favoriete JPL-club

Wout Van Aert verrast iedereen met zijn favoriete JPL-club

08:00
3
Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

08:20
Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is Reactie

Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is

08:15
In tranen op de bank: Adnan Januzaj krijgt vreselijke domper te verwerken

In tranen op de bank: Adnan Januzaj krijgt vreselijke domper te verwerken

07:40
Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart

Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart

07:22
Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen" Analyse

Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen"

06:00
Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

22:00
Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

23:30
"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

23:00
Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

22:30
1
Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

20:20
1
Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

20:00
2
KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

20:40
Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

21:00
1
Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

21:20
3
Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

20:50
3
Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

19:50
🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

21:40
2
Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

18:40
8
Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda

Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda

18:00
2
Spaans duo van Malinwa sloopt tegenstander: dit is de bijzondere connectie tussen beide hoofdrolspelers Reactie

Spaans duo van Malinwa sloopt tegenstander: dit is de bijzondere connectie tussen beide hoofdrolspelers

19:30
David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

19:20
Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt

Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt

19:40
10
Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen

Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen

15:00
3
Opvallende naam duikt op als potentiële nieuwe coach van Antwerp, meer nieuws erover

Opvallende naam duikt op als potentiële nieuwe coach van Antwerp, meer nieuws erover

19:00
Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring

Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring

18:20
3
Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook

Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook

17:40
2
Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

16:45
Twee handsballen dit weekend, twee keer commotie: "Vroeger was het rood"

Twee handsballen dit weekend, twee keer commotie: "Vroeger was het rood"

17:00
Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

16:30
5
📷 Pep Guardiola moet zich excuseren voor incident dat nogal wat stof deed opwaaien

📷 Pep Guardiola moet zich excuseren voor incident dat nogal wat stof deed opwaaien

17:20
2
Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

16:00
6
Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

15:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Sporting Lissabon - Club Brugge: - André Coenen André Coenen over Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt Svédél Svédél over Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat FCB vo altijd FCB vo altijd over Wout Van Aert onthult verrassende favoriete JPL-club Geert66 Geert66 over Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt André Coenen André Coenen over Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League" zambatta zambatta over Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard J K J K over Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan" Geert66 Geert66 over Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen André Coenen André Coenen over Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved