Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

Colin Coosemans draagt inmiddels ruim vier jaar het shirt van Anderlecht. Maar zijn contract verlengen? Dat lijkt voorlopig geen prioriteit, zeker niet onder de voorwaarden die de club heeft voorgesteld.

Bij zijn overstap naar Anderlecht in 2021 had Colin Coosemans waarschijnlijk nooit verwacht dat hij enkele jaren later zo belangrijk zou worden. Na seizoenen in de schaduw, op de bank en zelfs in de tribune, is hij vandaag de kapitein van het team.

De komst van een nieuwe doelman werd regelmatig genoemd, een jaar geleden en ook afgelopen zomer, maar Coosemans is er nog steeds. Volgende zomer gaat hij zijn laatste contractjaar in bij het Lotto Park. Hij zal dan 34 zijn. Anderlecht staat open voor een contractverlenging, maar niet tegen om het even welke voorwaarden.

"Colin heeft ons voorstel, dat dateert van het einde van vorig seizoen, nog niet aanvaard. Dat is zijn keuze en ik kan dat begrijpen", aldus Olivier Renard in La Dernière Heure.

Geen haast, maar de krijtlijnen liggen vast

"Hij behoort tot de spelers die nog de oude contracten bij Anderlecht kennen. Wat we hem nu hebben voorgesteld, valt binnen de normen van de nieuwe contracten. En dat zijn nog altijd heel goede normen. Hij moet beslissen. Er is geen haast: hij heeft nog een contract tot 2027, we zijn tevreden over hem, hij is onze kapitein", vervolgt de sportief directeur.

De situatie is dus duidelijk: als hij blijft, zal Colin Coosemans het moeten doen met een contract dat is bijgesteld. Hoewel Olivier Renard hem nog kent uit hun tijd bij KV Mechelen (waar Coosemans concurrentie had van Jean-François Gillet en Anthony Moris), wijkt hij niet af van zijn strategie om de loonmassa verder af te bouwen.