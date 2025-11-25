Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

Anderlecht pakte een knappe uitzege op RAAL La Louvière, en één naam sprong eruit: Nathan De Cat. Zijn optreden maakte zoveel indruk dat Filip Joos hem al richting Rode Duivels duwt.

Anderlecht won afgelopen weekend met 0-1 op het veld an RAAL La Louvière, iets wat niet veel clubs hen voordeden dit seizoen. Filip Joos zag dat Nathan De Cat een groot aandeel had in de zege. Hij kwam superlatieven te kort.

"Dat is echt Europese top, niet Everton. Hij wordt Rode Duivel", zegt Joos met zekerheid bij Sporza. "Je ziet die spelen en je denkt: waarom kon hij toen hij 16 werd niet al meedoen? Er zal een reden voor zijn, maar ik zag Scifo op tribune zitten en hij was 16 toen hij debuteerde bij Anderlecht."

Nathan De Cat ging onlangs nog naar Qatar om het WK U17 te spelen met België. Alleen liep dat niet zoals verwacht, want in de 1/16e finales werden ze er door Portugal (nu finalist) uitgeknikkerd.

Joos ziet in hem al een volwaardige Rode Duivel en zou hem naar eigen zeggen durven meenemen naar het WK. "Je kan hem op alle posities zetten", gaat hij verder met zijn lofzang. Toch al een stevige uitspraak.

"Ik heb soms bijna het gevoel dat hij te rustig is. Woeker maar eens met je krachten. Hij is bijna al te veel prof, wat op zich ook goed is", beluit de commentator.

