Groot probleem voor Belgisch voetbal: als DAZN stopt, is er... geen VAR meer

Groot probleem voor Belgisch voetbal: als DAZN stopt, is er... geen VAR meer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Belgische profvoetbal staat voor een ernstige uitdaging. Het wegvallen van DAZN als rechtenhouder kan niet alleen clubs en supporters treffen, maar ook de werking van de VAR volledig lamleggen.

Impasse rond het tv-contract

De huidige situatie draait om het ontbreken van een definitief akkoord met DAZN. Verschillende clubleiders wijzen naar Pro League-CEO Lorin Parys als verantwoordelijke voor het contract.

Tijdens een recente bijeenkomst moest hij melden dat er geen getekend contract voorligt. Deze boodschap veroorzaakte ongenoegen bij meerdere clubs, die zich afvragen of zijn positie nog houdbaar blijft, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

De clubs benadrukken dat zij juridisch stevig staan, maar dat dit weinig oplost zolang er geen praktische oplossing komt. Het vertrouwen in de leiding van de Pro League staat daardoor onder druk. De vraag rijst of een snelle en breed gedragen regeling de enige manier is om verdere schade te beperken.

Mogelijke slachtoffers

Naast de consument en de clubs zijn er bijkomende partijen die risico lopen. De Video Assistant Referee, een cruciaal onderdeel van het moderne voetbal, dreigt zonder beelden uit de stadions werkloos te worden. Indien er geen uitzendingen plaatsvinden, kan de VAR in Tubeke zijn taak niet uitvoeren.

Lees ook... BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro LeagueHet gevolg zou zijn dat scheidsrechters opnieuw zonder technologische ondersteuning beslissingen moeten nemen. Dit verhoogt de kans op betwiste fases en controversiële uitspraken. Spelers, clubs en fans zouden hierdoor opnieuw zwaar getroffen worden.

De situatie toont aan dat het probleem verder reikt dan louter commerciële belangen. Het raakt de sportieve integriteit van de competitie. Zonder VAR dreigt het Belgische voetbal terug te vallen op een niveau dat niet meer aansluit bij de internationale standaarden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

13:00
27
BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

12:20
83
'Na Standard, Anderlecht en Antwerp gaat ook KV Mechelen een uitmatch boycotten': metéén antwoord

'Na Standard, Anderlecht en Antwerp gaat ook KV Mechelen een uitmatch boycotten': metéén antwoord

17:20
Luis Vazquez weg? Anderlecht overweegt ook terugkeer van spits

Luis Vazquez weg? Anderlecht overweegt ook terugkeer van spits

18:40
Dan toch geen boycot: KV Mechelen krijgt meer tickets

Dan toch geen boycot: KV Mechelen krijgt meer tickets

17:40
Evert Winkelmans trekt ten strijde na bericht over DAZN: "Belgisch voetbal blijft fouten maken"

Evert Winkelmans trekt ten strijde na bericht over DAZN: "Belgisch voetbal blijft fouten maken"

18:20
1
Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

21:00
1
Philippe Albert merkt groot probleem op bij Charleroi

Philippe Albert merkt groot probleem op bij Charleroi

15:45
"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

14:00
4
LIVE: Union gaat vol voor de aanval: Ait El Hadj, Raul en David in de basis Live

LIVE: Union gaat vol voor de aanval: Ait El Hadj, Raul en David in de basis

17:32
Supporters Antwerp komen met vlammend statement richting bestuur: "Club is doodziek"

Supporters Antwerp komen met vlammend statement richting bestuur: "Club is doodziek"

15:30
11
UEFA-lijst maakt domper duidelijk voor Union SG, coach van Galatasaray geeft eigen zwak punt aan

UEFA-lijst maakt domper duidelijk voor Union SG, coach van Galatasaray geeft eigen zwak punt aan

17:30
Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder

Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder

16:30
1
Jong Union SG geeft het goede voorbeeld: stuntje tegen Galatasaray

Jong Union SG geeft het goede voorbeeld: stuntje tegen Galatasaray

16:00
Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

12:50
1
'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

12:40
Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

08:00
8
Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

12:00
9
Hoe moet het nu verder met het Belgisch voetbal? Telenet en Proximus reageren zeer duidelijk

Hoe moet het nu verder met het Belgisch voetbal? Telenet en Proximus reageren zeer duidelijk

17:00
LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

14:14
Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

14:20
Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

11:20
Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

07:00
5
KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

20:40
Pro League gaat in spoedoverleg: krijgen we dit weekend voetbal op televisie?

Pro League gaat in spoedoverleg: krijgen we dit weekend voetbal op televisie?

15:00
8
Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort" Reactie

Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort"

10:15
1
Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

10:30
19
Minister Beenders komt tussen: "Dan moeten fans hun geld terugkrijgen"

Minister Beenders komt tussen: "Dan moeten fans hun geld terugkrijgen"

14:40
10
Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

19:50
Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

13:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

11:00
Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

08:41
11
De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

13:45
Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

22:00
Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

11:00
7
Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

10:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Mike59 Mike59 over Pro League gaat in spoedoverleg: krijgen we dit weekend voetbal op televisie? Zandzak Zandzak over Groot probleem voor Belgisch voetbal: als DAZN stopt, is er... geen VAR meer cartman_96 cartman_96 over Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart Bies Bies over Evert Winkelmans trekt ten strijde na bericht over DAZN: "Belgisch voetbal blijft fouten maken" filip hendrix filip hendrix over Supporters Antwerp komen met vlammend statement richting bestuur: "Club is doodziek" Divano Divano over Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen" SmurF SmurF over Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt" Divano Divano over Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen? André Coenen André Coenen over "Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs LordJozef LordJozef over Minister Beenders komt tussen: "Dan moeten fans hun geld terugkrijgen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved