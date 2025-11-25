Groot probleem voor Belgisch voetbal: als DAZN stopt, is er... geen VAR meer

Het Belgische profvoetbal staat voor een ernstige uitdaging. Het wegvallen van DAZN als rechtenhouder kan niet alleen clubs en supporters treffen, maar ook de werking van de VAR volledig lamleggen.

Impasse rond het tv-contract

De huidige situatie draait om het ontbreken van een definitief akkoord met DAZN. Verschillende clubleiders wijzen naar Pro League-CEO Lorin Parys als verantwoordelijke voor het contract.

Tijdens een recente bijeenkomst moest hij melden dat er geen getekend contract voorligt. Deze boodschap veroorzaakte ongenoegen bij meerdere clubs, die zich afvragen of zijn positie nog houdbaar blijft, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

De clubs benadrukken dat zij juridisch stevig staan, maar dat dit weinig oplost zolang er geen praktische oplossing komt. Het vertrouwen in de leiding van de Pro League staat daardoor onder druk. De vraag rijst of een snelle en breed gedragen regeling de enige manier is om verdere schade te beperken.

Mogelijke slachtoffers

Naast de consument en de clubs zijn er bijkomende partijen die risico lopen. De Video Assistant Referee, een cruciaal onderdeel van het moderne voetbal, dreigt zonder beelden uit de stadions werkloos te worden. Indien er geen uitzendingen plaatsvinden, kan de VAR in Tubeke zijn taak niet uitvoeren.

Het gevolg zou zijn dat scheidsrechters opnieuw zonder technologische ondersteuning beslissingen moeten nemen. Dit verhoogt de kans op betwiste fases en controversiële uitspraken. Spelers, clubs en fans zouden hierdoor opnieuw zwaar getroffen worden.

De situatie toont aan dat het probleem verder reikt dan louter commerciële belangen. Het raakt de sportieve integriteit van de competitie. Zonder VAR dreigt het Belgische voetbal terug te vallen op een niveau dat niet meer aansluit bij de internationale standaarden.