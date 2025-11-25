Reactie Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is

Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is
Door de afwezigheid van Christos Tzolis kreeg Mamadou Diakhon een basisplaats van Nicky Hayen. De trainer van Club Brugge had gemengde gevoelens over de prestatie van de Fransman.

Club Brugge betaalde in totaal zo'n 9 miljoen euro voor Mamadou Diakhon aan Reims, maar de 20-jarige Fransman kon nog niet echt overtuigen. Tegen Charleroi mocht Diakhon nog eens in de basis starten. 

Hayen deels tevreden over Diakhon

Na 63 minuten, net na de 1-0 van Vanaken, werd Diakhon vervangen. "Hij heeft wel gebracht wat ik van hem verwachtte. Hij heeft voor dreiging gezorgd en dat vooral in de eerste 25 minuten", beoordeelde Hayen de wedstrijd van Diakhon. 

Toch was Hayen ook niet helemaal tevreden. "Hij moet vaker de diepgang zoeken en de één tegen één durven aan te gaan. Hij kapte te veel terug of liet de tegenstander weer in organisatie komen."

Club Brugge heeft geduld met Diakhon 

Toen Diakhon wel eens voorbij zijn tegenstander ging en een voorzet afleverde, trapte Ousou de bal bijna in eigen doel. Zo'n actie deed Diakhon dus te weinig. "We weten dat het met vallen en opstaan is."

"Het is iemand die potentieel heeft, maar waar we geduld mee moeten hebben. Dat proberen we ook te doen. Als hij stappen kan overslaan, gaan we dat zeker doen, maar we blijven geduldig", besloot Hayen nog. 

