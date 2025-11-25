Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder

Manuel Gonzalez
Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder
Club Brugge gaat met een 4 op 12 in de League Phase van de Champions League richting Sporting Lissabon voor een alweer belangrijk duel. En dus staat er stilaan toch wat druk op de ketel voor de Bruggelingen.

De laatste twee wedstrijden tegen Kairat Almaty en Marseille lijken van primordiaal belang te gaan worden, maar als Club Brugge iets kan rapen in Lissabon kunnen ze een reuzenstap richting top-24 zetten.

Stappen in de goede richting voor Club Brugge

Nicky Hayen en Carlos Forbs moesten de pers toespreken in het eigen Basecamp in Westkapelle, omdat de vlucht naar Portugal is uitgesteld door de stakingen in ons land.

"Het is niet ideaal, maar we proberen ons flexibel op te stellen", aldus Nicky Hayen in een reactie op Het Laatste Nieuws over de hele zaak. "Morgen gaan we een normale dag kunnen beleven."

Nicky Hayen laat zich uit over Christos Tzolis en Simon Mignolet

"Op zich denk ik dat alles wel normaal zal verlopen." Verder had Hayen toch wel wat positieve dingen te melden: "Christos Tzolis is klaar om te spelen, starten kan. Hij is zo goed als hersteld en heeft alles kunnen meemaken."

Lees ook... Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker"Simon Mignolet? We nemen hem erbij in de selectie, omdat hij een goede progressie maakt op de trainingen. Hij is ook belangrijk in de kleedkamer. Hij kan de jonge jongens rustig houden en advies geven. Voor een basisplaats is het nog te vroeg. We gaan keihard blijven werken, maar een termijn erop plakken is voorbarig."

Volg Sporting Lissabon - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (26/11).

