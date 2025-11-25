Patrick Goots ziet Antwerp toch toenadering zoeken met Rik De Mil en dat kan op deze manier

Na het ontslag van Stef Wils rijst de vraag of Antwerp kiest voor een tijdelijke oplossing als trainer en hoe de club zich sportief kan herpakken. Toch is toenadering met Rik De Mil mogelijk.

Tussenoplossing en mogelijke opvolger

Antwerp staat na het vertrek van Stef Wils voor een strategische keuze. De club moet bepalen of er een interimtrainer wordt aangesteld tot het einde van het seizoen of dat er al voorbereidingen getroffen worden voor een definitieve opvolger.

Patrick Goots benadrukt in Gazet van Antwerpen dat hij daar zeer benieuwd naar is. “Indien ze iemand tot het einde van dit seizoen zoeken, zou het perfect kunnen dat Antwerp al contacten legt met een trainer voor volgend jaar”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

En dan denkt Goots daarbij meteen aan Rik De Mil, de huidige trainer van Charleroi, om vanaf volgende zomer het roer over te nemen. De huidige situatie is complex: Antwerp volgt op acht punten van de zesde plaats en mist Vincent Janssen nog enkele weken.

Bovendien wacht een zwaar programma met duels tegen Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht. “Wie het ook wordt nu, het moet een trainer zijn die het aandurft”, aldus de analist.

Wintermercato en financiële middelen

Naast de trainerskwestie wijst Goots op de noodzaak van versterking tijdens de winterstop. Hij stelt dat een kwaliteitsinjectie ook nodig is in de wintermercato. De verkoop van Lammens en Doumbia levert wel extra financiële ruimte op, maar de aantrekkingskracht van de club blijft beperkt zolang Antwerp niet in de top zes staat.

De vraag blijft welke spelers bereid zijn om in deze omstandigheden de overstap te maken. Goots besluit dat Antwerp in de winterstop niet zal kunnen uitpakken met het feit dat het in de top zes staat en meedoet voor Europees voetbal.