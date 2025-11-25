Philippe Albert merkt groot probleem op bij Charleroi

Charleroi keerde gefrustreerd terug uit Brugge. Tussen pech en onzuiverheid in de laatste actie hadden de Carolo's aanspraak mogen maken op meer.

Het was geen groot Club Brugge dat uiteindelijk Charleroi overklaste dankzij een doelpunt van Hans Vanaken. Philippe Albert zegt in SudPresse niets anders. "Brugge mag blij zijn dat het Charleroi heeft geklopt na een wedstrijd die heel middelmatig was van hun kant. Dat is hun sterkte: dankzij hun ervaring op het Europese toneel moet Club zijn niveau thuis niet eens optrekken om te winnen."

Aan de kant van Charleroi klinkt dit seizoen vaak dezelfde analyse: de ploeg incasseert goals na momenten van onvergeeflijke nonchalance en mist precisie in beide zestienmeters. Een probleem dat je niet zomaar oplost.

"Men zal zeggen dat Charleroi, dat in de tweede helft de betere ploeg was, pech had met twee pogingen die op de lijn werden gekeerd. Maar het ontbrak hen ook aan efficiëntie voor het doel van Jackers en ze hadden beter kunnen profiteren van bepaalde omschakelingen", gaat Albert verder.

Te veel punten laten liggen om nog naar plek zes te mikken?

De Zebra’s staan momenteel negende, gelijk met Standard. "Uiteindelijk had Sporting minstens een punt moeten meenemen na zoveel inzet, maar opnieuw lieten ze kansen liggen die hen nog duur kunnen komen te staan."

"Dat gezegd zijnde: net zoals voor Standard bedraagt de kloof met de zesde plaats slechts vier punten, met dit verschil dat het spel van Sporting van betere kwaliteit is dan wat Standard momenteel brengt", besluit de analist. Zal de wintermercato alles door elkaar schudden? Intussen moeten er wel nog vijf competitieduels worden afgewerkt.