Spoedoverleg over DAZN: Pro League-voorzitter Lorin Parys komt met statement

De onverwachte beslissing van DAZN om zich terug te trekken uit het Belgische voetbal zorgt voor grote beroering. Pro League-voorzitter Lorin Parys reageert scherp en kondigt mogelijke stappen aan.

Onvrede over communicatie

De aankondiging van DAZN kwam voor de Pro League als een verrassing. Parys benadrukt dat “dit een aanslag is op het Belgische voetbal, op zowel de clubs als de fans”, zo geeft hij mee bij Sporza. Hij wijst erop dat er de afgelopen maanden intensief overleg was gevoerd om oplossingen te vinden.

Volgens hem is het onbegrijpelijk dat de Pro League na weken van stilte via de media moest vernemen dat DAZN zich terugtrekt. “De voorbije 2 weken hoorden we niets meer van hen, om dan vandaag dit nieuws via de pers te moeten vernemen ... Dat is ongelooflijk. Is dit hoe ze met het Belgische voetbal willen omgaan? Ik vind dat ongehoord.”

Gevolgen voor clubs en supporters

De onzekerheid treft zowel de clubs als de fans. Zonder naleving van het contract dreigen de clubs hun inkomsten mis te lopen en kunnen supporters geen wedstrijden meer volgen. Parys stelt dat “er een héél eenvoudige oplossing is en dat is dat DAZN zich aan de afspraken houdt die in het contract staan.”

Hij besluit dat de Pro League DAZN zal vragen om hun engagement na te komen. Indien dit niet gebeurt, worden juridische stappen voorbereid. “Wij gaan DAZN dus vragen om hun engagement, dat ze met ons én met de voetbalfans zijn aangegaan, gewoon na te komen.”

Financiële afspraken en kritiek

Er wordt gesuggereerd dat de Pro League verblind zou zijn door het geld van DAZN. Parys reageert fel: "Absoluut niet. Om te beginnen is de cheque 10% lager dan de voorbije 5 jaar." Hij benadrukt dat de keuze voor DAZN gebaseerd was op hun kennis van de Belgische markt en hun inschatting van de waarde van het product.

Volgens hem vertegenwoordigt het contract een waarde van een half miljard euro over vijf jaar. “Dat is trouwens een prijs die wij niet gevraagd hebben, maar die het resultaat is van een biedingsprocedure.” Hij noemt het een raadsel waarom DAZN de afgesproken prijs niet meer wil betalen.

Heronderhandelen en juridische opties

Hoewel DAZN in zijn communicatie de deur op een kier lijkt te zetten, ziet Parys weinig ruimte voor nieuwe onderhandelingen. “We hebben al 2 maanden onderhandeld met hen en nu moeten we dit nieuws, na 2 weken stilte, via de pers vernemen. Dan wordt opnieuw onderhandelen moeilijk.”

Hij wijst erop dat een prijs die via een open biedingsprocedure is vastgelegd niet zomaar kan worden verlaagd. “Bovendien kun je een prijs die is afgesproken na een open biedingsprocedure niet zomaar verlagen. Dan gaan de andere partijen die eerder hebben geboden zich roeren”, besluit Parys.