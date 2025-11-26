'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

De jonge Marokkaanse verdediger Ali Maamar denkt na over een vertrek bij Anderlecht tijdens de zomermercato van 2026. Dat meldt Africafoot in zijn berichtgeving.

Beperkte speeltijd na WK U20

Maamar, die met de nationale U20-ploeg van Marokko actief was op het WK, verloor na dat toernooi zijn vaste plaats bij Anderlecht. Sinds zijn terugkeer kreeg hij nauwelijks minuten in de eerste ploeg. Africafoot meldt dat hij zijn conclusies trekt nadat hij vier wedstrijden op rij op de bank zat en slechts sporadisch werd ingezet.

De situatie wordt door de speler als moeilijk ervaren. Het contrast met zijn status vóór het WK, toen hij nog regelmatig in de basis stond, is groot. Maamar ligt nog onder contract bij Anderlecht, maar zijn huidige rol roept vragen op over zijn toekomst. Hij wordt gezien als een talent met potentieel, maar de beperkte speeltijd maakt dat hij nadenkt over alternatieven.

Mogelijke transferplannen

Volgens Africafoot onderzoekt Maamar de mogelijkheid om in de zomermercato van 2026 een overstap te maken. Het gaat om een persoonlijke afweging, ingegeven door het gebrek aan vertrouwen dat hij momenteel ervaart bij Anderlecht. De speler wil zekerheid over zijn sportieve toekomst en lijkt open te staan voor een nieuwe uitdaging.

Belang voor Anderlecht

Voor Anderlecht betekent dit dat een jong talent mogelijk de club verlaat. Het zou een signaal zijn dat de huidige sportieve koers niet voor iedereen perspectief biedt. De club moet rekening houden met het feit dat Maamar zijn opties afweegt.