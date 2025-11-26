"We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven?

Het is al een bijzonder seizoen geweest voor OH Leuven tot dusver. Een rollercoaster met ondertussen ook verschillende coaches. De heenronde is voorbij, wat mogen we verwachten van de terugronde bij de Leuvenaars?

OH Leuven was onder David Hubert met wisselende resultaten begonnen en verloor een paar weken geleden zijn coach aan Union SG. Daarna kwam Felice Mazzu, die meteen iets helemaal anders op de mat bracht.

OH Leuven heeft nieuw elan gevonden

Hij leidde de Leuvenaars een ronde verder in de Beker van België en ook in de competitie werden meteen twee belangrijke zeges geboekt. Tegen KAA Gent werd met 4-0 uitgehaald, op bezoek bij Cercle Brugge met 1-2 gewonnen.

En zo staat OH Leuven na vijftien speeldagen op een dertiende plaats met vijftien punten. Dat zijn er zeven meer dan hekkensluiter Dender, drie meer dan Cercle Brugge, eentje meer dan Antwerp en eentje minder dan Westerlo op de veilige twaalfde plaats.

Bij OH Leuven willen ze niet naar beneden kijken

"Ik ben blij dat Dender heeft gewonnen en dan zeker van Antwerp", liet Thibaud Verlinden zich ontvallen in de catacomben van het King Power @ Den Dreef. Een teken dat ze niet bezig zijn met de laatste plaats vermijden, maar vooral met de top-12 of beter.

"We kijken niet naar beneden", was ook Verlinden daarover duidelijk. "We moeten uitgaan van het positieve en van onszelf, want we speelden ook tegen STVV bijvoorbeeld zeker geen slechte wedstrijd ook al verliezen we."